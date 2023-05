Šéfom Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií je T. Kőszeghy

Bratislava/Nitra 4. mája (TASR) - Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan vymenoval a uviedol do funkcie nového generálneho riaditeľa Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI) Tibora Kőszeghyho. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Inštitút vznikol 1. januára 2023 začlenením Agroinštitútu Nitra, š. p., do štátnej príspevkovej organizácie Agentúry pre rozvoj vidieka a zmenou názvu Agentúry pre rozvoj vidieka na Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií.



IZPI je príspevková organizácia zriadená MPRV. Zabezpečuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu pre široký okruh pracovníkov agrosektoru. Rezortnú koncepciu a zámery ďalšieho vzdelávania rozpracováva do konkrétnych vzdelávacích programov, modulov a vzdelávacích projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Zabezpečuje odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti pôdohospodárskych poradcov, vydáva osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy, spravuje Centrálny register pôdohospodárskych poradcov a rozvíja a prevádzkuje informačný systém pre poradenstvo www.agroporadenstvo.sk.