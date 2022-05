Šéfom nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR sa stane Hypký

Bratislava 26. mája (TASR) – Predsedom nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR sa stane Martin Hypký. Do funkcie ho dňom 1. júna vymenovala vo štvrtok vláda na návrh vicepremiéra pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina). Hypký doposiaľ pôsobil ako štátny tajomník podpredsedu vlády. Na tomto poste ho vystrieda Peter Sekáč.



Nový ostatný ústredný orgán štátnej správy, na čele ktorého je predseda, sa zriadil prijatím novej stavebnej legislatívy. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR od 1. júna 2022 vznikne formálne, menovaním predsedu úradu a generálneho tajomníka služobného úradu. Postupne pribudne aj realizačný tím, ktorý bude mať za úlohu utvoriť procesy, ktoré bude potrebné zaviesť do praxe k 1. januáru budúceho roka.



Následne sa úrad rozrastie, a to delimitáciou niektorých zamestnancov Ministerstva dopravy a výstavby SR a Ministerstva vnútra SR. Od 1. januára 2023 majú prejsť na úrad kompetencie ministerstva dopravy na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia.