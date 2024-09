Šéfom španielskej centrálnej banky by sa mal stať minister Escrivá

Madrid 3. septembra (TASR) - Novým guvernérom španielskej centrálnej banky by sa mal stať súčasný minister pre digitálnu transformáciu José Luis Escrivá. Informovala o tom agentúra Bloomberg, ktorá sa odvolala na správu v španielskom denníku Expansion.



Španielska vláda by mala meno nového šéfa centrálnej banky oznámiť v stredu 4. septembra. Ukončí tak špekulácie o tom, kto bude zástupcom Španielska v Rade guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) po tom, ako predchádzajúci guvernér Pablo Hernández de Cos ukončil svoje pôsobenie na čele banky 10. júna.



Vláda pôvodne predpokladala, že Španielsko bude mať nového guvernéra už na júlovom zasadnutí ECB. K tomu však nedošlo a šéfa banky naďalej zastupovala viceguvernérka Margarita Delgadová. Tá však nemá hlasovacie práva.



Ak bude Escrivá vo funkcii potvrdený, stane sa tak ďalším guvernérom centrálnej banky, ktorý na túto pozíciu prejde z postu ministra. Takto sa do funkcie šéfa centrálnej banky presunuli aj bývalí ministri z Portugalska, Grécka či zo Slovenska. Okrem toho aj šéfka ECB Christine Lagardová bola pred nástupom najskôr do vedenia Medzinárodného menového fondu (MMF) a potom vedenia ECB ministerkou financií a ministrom financií bol aj terajší viceprezident ECB, Španiel Luis de Guindos.