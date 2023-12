Šéfovia EÚ požadujú posilnenie eura a úniu kapitálových trhov

Berlín 29. decembra (TASR) - Šéfovia inštitúcií Európskej únie (EÚ) v spoločnom vyhlásení, ktoré v piatok zverejnila nemecká mediálna skupina Funke, vyzvali na posilnenie eura a pokrok smerom k únii kapitálových trhov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Text, ktorý je venovaný 25. výročiu zavedenia spoločnej meny, napísali šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová, šéf Európskej rady Charles Michel, šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová a šéf Euroskupiny Paschal Donohoe.



Lídri v ňom zdôrazňujú, že na prekonanie výziev, medzi ktoré patrí rastúce geopolitické napätie a klimatická kríza, je potrebná spolupráca. Navyše, konkurencieschopnosť EÚ je podľa lídrov bezprecedentne ohrozená v dôsledku opatrení v oblasti energetických a priemyselných politík v iných častiach sveta.



Lídri EÚ takisto obhajujú vytvorenie únie kapitálových trhov, ktorá by zahŕňala celý kontinent a mohla by slúžiť na mobilizáciu súkromných finančných zdrojov.



Na zvýšenie konkurencieschopnosti a bezpečnosti "by sa mohli posilniť existujúce štruktúry vďaka revízii rozpočtových pravidiel a posilneniu bankovej únie," uvádza sa tiež v texte.