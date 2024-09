Šéfovia Nippon Steel a U.S. Steel poslali list Bidenovi

Tokio 13. septembra (TASR) - Nippon Steel a U.S. Steel poslali v nedeľu (8. 9.) prezidentovi Spojených štátov Joeovi Bidenovi list o ich plánovanej fúzii v hodnote takmer 15 miliárd dolárov (13,62 miliardy eur). Oznámil to v piatok hovorca japonskej spoločnosti. Krok nasledoval po tom, ako sa v médiách objavila informácia, že Biden plánuje túto transakciu zablokovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Hovorca neposkytol podrobnosti o obsahu listu. Uviedol len, že ho podpísali generálny riaditeľ Nippon Steel Eidži Hašimoto a šéf U.S. Steel David Burritt, ako aj ďalší vedúci pracovníci. Spoločnosť U. S. Steel na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovala a záležitosť nekomentovalo ani veľvyslanectvo USA v Japonsku.



Najväčšia japonská oceliarska spoločnosť Nippon Steel ponúkla v decembri minulého roka za U. S. Steel 14,9 miliardy USD (13,5 miliardy eur). To však vyvolalo odmietavé reakcie v USA a americké ministerstvo spravodlivosti začalo kontrakt skúmať. Nippon Steel, ktorý pôvodne plánoval dokončiť transakciu už v septembri, následne termín posunul na koniec tohto roka.



Proti prevzatiu americkej firmy Japoncami v USA protestujú odbory a vplyvní politici vrátane úradujúceho prezidenta Joea Bidena, viceprezidentky a kandidátky demokratov do novembrových prezidentských volieb Kamaly Harrisovej, ako aj republikánskeho exprezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie.



(1 EUR = 1,1016 USD)