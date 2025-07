Šéfovia ruských bánk súkromne zvažujú štátnu pomoc pre zlé úvery

Moskva 20. júla (TASR) - Vrcholoví predstavitelia niektorých z najväčších ruských bánk súkromne zvažujú žiadosti o štátnu pomoc, ak sa bude situácia s nesplácanými úvermi ďalej zhoršovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg News, ktorá sa odvoláva na zdroje priamo oboznámené so situáciou.



Podľa dokumentov, ktoré videla Bloomberg News, banky hodnotia kvalitu svojich úverových portfólií oveľa horšie, ako ukazujú oficiálne údaje. Vedúci predstavitelia bánk preto údajne zvažujú, či sa obrátiť na centrálnu banku so žiadosťou o podporu, ak sa situácia nezlepší.



Zdroje, ktoré nechceli byť menované, uviedli, že hoci nebola podaná žiadna formálna žiadosť, táto otázka je predmetom obáv pre celý ruský bankový sektor.



Centrálna banka v súčasnosti uvádza, že iba 4 % firemných úverov a 10,5 % nezabezpečených spotrebiteľských úverov je klasifikovaných ako zlé alebo po splatnosti viac ako 90 dní. Zasvätené osoby však naznačili, že skutočné čísla môžu byť výrazne vyššie a údaje sú podhodnotené, aby sa zakryla skutočná úroveň zlyhaných úverov.



Centrálna banka doteraz povzbudzovala veriteľov, aby reštrukturalizovali úverové zmluvy namiesto toho, aby ich klasifikovali ako nesplácané. Má to pomôcť udržať papierové bilancie a poskytnúť dlžníkom väčšiu flexibilitu pri splácaní v súčasných nepriaznivých ekonomických podmienkach.



Guvernérka centrálnej banky Elvira Nabiullina vo svojom prejave na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre 2. júla bagatelizovala reči o systémovej bankovej kríze. Povedala, že ruský finančný systém je „dobre kapitalizovaný“ a dodala, že sektor drží 8 biliónov rubľov (102 miliárd USD; 87,55 miliardy eur) v kapitálových rezervách.



Centrálna banka je pripravená uvoľniť makroprudenciálny kapitálový vankúš, aby banky mohli dočasne fungovať s nižšími ukazovateľmi kapitálovej primeranosti. To by im mohlo pomôcť absorbovať straty bez toho, aby vykázali nedostatok kapitálu. Niektorí predstavitelia si však nie sú istí, či je vankúš dostatočný, ak objemy zlých úverov prekročí očakávania.



Vrcholoví manažéri dvoch najväčších ruských veriteľov, Sberbank a VTB, pripustili, že Rusko má problémy s kvalitou úverov. Generálny riaditeľ Sberbank Herman Gref minulý mesiac na stretnutí akcionárov povedal, že by sa mali „pripraviť na ťažké časy“, pričom odkázal na pokles kvality úverového portfólia.



Podľa finančných výkazov sa problémové hypotekárne úvery v Sberbank medzi januárom a marcom zvýšili o 90 % na celkovú sumu 285 miliárd rubľov. Podiel problémových hypoték sa zdvojnásobil na 2,6 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2022.



Nezabezpečené spotrebiteľské úvery a zostatky po splatnosti v Sberbank vzrástli o 22,5 % na 610 miliárd rubľov, pričom podiel takýchto úverov sa zvýšil z 12,4 % na 16,1 %. Úvery po splatnosti viac ako 90 dní dosiahli trojročné maximum, keď vzrástli z 9,3 % na 10,4 %.