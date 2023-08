Šéfovia v Británii zarábajú 118-násobok mzdy bežných zamestnancov

Londýn 22. augusta (TASR) - Platy členov vedenia najväčších britských spoločností kótovaných na burze minulý rok vzrástli o 16 % v čase, keďže bežní zamestnanci zápasili s najhoršou krízou životných nákladov za celú generáciu. Ukázali to v utorok výsledky štúdie nezávislého think-tanku High Pay Centre. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa týchto výsledkov bol medián platu riaditeľa spoločnosti, ktorej akcie sú súčasťou indexu FTSE, až 118-násobkom mediánu mzdy zamestnanca na plný úväzok v Spojenom kráľovstve. To je citeľný nárast oproti 108-násobku v roku 2021.



Pascal Soriot z farmaceutického gigantu AstraZeneca bol najlepšie plateným šéfom spoločnosti z indexu FTSE so zárobkom 16,85 milióna libier (19,92 milióna eur), pred Charlesom Woodburnom z BAE Systems, ktorý zarobil 10,69 milióna GBP.



Priemerná mzda generálneho riaditeľa firmy z FTSE 100 vzrástla z 3,38 milióna GBP v roku 2021 na 3,91 milióna GBP v roku 2022, zistila štúdia.



Podľa odborov tieto údaje ukázali, že Británia sa stala "krajinou groteskných extrémov". Zatiaľ čo milióny rodín zápasili s krízou životných nákladov, ktorá skresala ich rozpočty, riaditelia si užívali výrazné zvýšenie platov, skonštatoval generálny tajomník odborového kongresu Paul Nowak.



Oficiálne údaje ukázali, že priemerná mzda zamestnancov vzrástla za tri mesiace do konca júna 2023 medziročne o 7,8 %, ale po zohľadnení inflácie stúpla len o 0,6 %.



"V čase, keď toľko domácností zápasí so životnými nákladmi, ekonomický model, ktorý uprednostňuje zvýšenie platov o pol milióna libier pre manažérov, ktorí už sú multimilionármi, je určite niekde nesprávny," povedal riaditeľ think-tanku Luke Hildyard.



"Potrebujeme dať zamestnancom silnejší hlas v predstavenstvách spoločností, posilniť práva odborov a umožniť ľuďom s nízkym a stredným príjmom získať spravodlivejší podiel v porovnaní s tými na vrchole," dodal.



Britániu za uplynulý rok zasiahli štrajky v širokej ekonomike od vodičov sanitiek a lekárov až po právnikov a učiteľov, keďže inflácia rástla a náklady na bývanie, jedlo a kúrenie prudko stúpali.



Inflácia v Spojenom kráľovstve v júli klesla na 6,8 % zo 7,9 % v júni, ale stále je najvyššia spomedzi krajín skupiny G7, a to aj napriek tomu, že centrálna banka, Bank of England, zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu viac ako tucetkrát za sebou, aby sa ju pokúsila skrotiť.