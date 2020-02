Segment priemyselných nehnuteľností vlani v SR vzrástol o 4,5 %

Bratislava 18. februára (TASR) – Priemyselných nehnuteľností je na Slovensku z roka na rok viac. Ku koncu minulého roka to bolo 2,46 milióna metrov štvorcových (m2), čo znamená medziročný nárast o 4,5 % alebo 105.000 m2. Najviac ich pribudlo v západoslovenskom regióne. Informovala o tom realitná poradenská spoločnosť JLL Slovakia.



"Objem investícií do priemyselných nehnuteľností v minulom roku dosiahol úroveň 260 miliónov eur z celkového objemu investícií na Slovensku vo výške 770 miliónov eur," vyčíslila JLL. Podľa poradenskej spoločnosti je dopyt po takýchto nehnuteľnostiach na Slovensku silný, ale kvalita ponuky nízka. Priemyselné nehnuteľností čelia aj nie plnej obsadenosti. Miera neobsadenosti sa v poslednom kvartáli minulého roka pohybovala na úrovni 5,86 %, čo predstavuje zhruba 144.000 m2. Približne 76 % neobsadených priemyselných nehnuteľností sa nachádza v širšom okolí Bratislavy.



Rast sektora očakáva spoločnosť aj v ďalšom období. "Aktuálne vo výstavbe evidujeme vyše 200.000 m2 nových výrobno-skladových plôch, z čoho zhruba tretina je už technicky dokončená, avšak vzhľadom na komplikované a zdĺhavé povoľovacie procesy prevádzkovatelia stále čakajú na vydanie kolaudačných rozhodnutí," priblížil vedúci oddelenia priemyselných nehnuteľností JLL Jakub Volner.



Medzi nové projekty industriálnych plôch, ktoré sa stavajú, patrí napríklad logistický park v Senci s rozlohou 30.000 m2, CTPark v Trnave s dostavbou ďalších 37.000 m2 či novovzniknutý logistický park v Seredi. Pribudnúť má aj 13.000 m2 novej priemyselnej plochy v rámci P3 Parku Nová Polhora v Košiciach, a to v prvom kvartáli tohto roka.