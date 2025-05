Séjourné predstavil stratégiu pre jednoduchší jednotný trh EÚ

Brusel 21. mája (TASR) - Výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphane Séjourné v stredu v Bruseli predstavil stratégiu jednotného trhu EÚ s cieľom vytvoriť jednoduchší, plynulejší a silnejší európsky domáci trh, ktorá má do Európy pritiahnuť aj spoločnosti z tretích krajín. Informuje o tom spravodajca TASR.



Stratégia EK stanovuje opatrenia na zníženie existujúcich prekážok, ktoré bránia obchodu a investíciám v rámci EÚ, pomáha malým a stredným podnikom (MSP) vykonávať a rozširovať svoje činnosti a podporuje digitalizáciu podnikov. Komisia zároveň vyzývala členské štáty, aby prispeli k tomu, že sa trh EÚ stane najlepšou voľbou pre spoločnosti, pracovníkov a spotrebiteľov.



Komisia pripomenula, že jednotný trh EÚ je hlavnou hnacou silou európskej konkurencieschopnosti. Trh EÚ zvýšil HDP Únie aspoň o 3 - 4 % a od svojho vzniku vytvoril 3,6 milióna pracovných miest.



„V dnešnom neistom svete musia byť prvými partnermi Európanov samotní Európania. Je načase, aby európske spoločnosti ‚europanizovali‘ predtým, ako ‚internacionalizujú‘. Nová stratégia zjednodušuje a posilňuje jednotný trh tým, že uľahčuje život podnikom a odstraňuje hlavné prekážky, ktoré stále bránia obchodu v rámci EÚ,“ vysvetlil Séjourné v správe pre médiá.



Stratégia jednotného trhu sa zameriava na niekoľko priorít - búranie bariér pre podniky, oživenie sektoru služieb, podpora rozvoja a rastu MSP, zjednodušovanie existujúcich pravidiel a zlepšenie spoločnej zodpovednosti za jednotný trh.



Nová stratégia má za cieľ odstrániť 10 najškodlivejších prekážok, ktoré nahlásili podniky a ktoré najviac bránia voľnému pohybu tovaru a služieb a sťažujú podnikom a občanom naplno využívať výhody jednotného trhu.



V snahe priniesť do európskeho sektora služieb novú dynamiku, najmä čo sa týka cezhraničného obchodu, eurokomisia navrhuje prijať zákon o stavebných službách a nový zákon o doručovaní s cieľom modernizovať pravidlá v odvetví stavebníctva, ako aj v odvetví poštových a balíkových služieb. Navrhla tiež uľahčiť služby súvisiace s odvetvím, ako sú inštalácie, údržba a opravy a podporí členské štáty pri oslobodzovaní regulovaných služieb pre podniky od zbytočnej regulácie.



Komisia zdôraznila, že je nevyhnutné zlepšiť spoločnú zodpovednosť za jednotný trh, čiže na to, aby sa výhody jednotného trhu stali hmatateľnejšími, treba zvýšiť jeho spoločnú politickú zodpovednosť s členskými štátmi. Na tento účel by členské štáty mali vymenovať zástupcu pre jednotný trh na vysokej úrovni (takzvaný šerpa), ktorý by dohliadal na uplatňovanie pravidiel jednotného trhu EÚ. Členské štáty by podľa EK mohli predchádzať vznikaniu nových prekážok na jednotnom trhu tým, že posúdia proporcionalitu svojich návrhov vnútroštátnych opatrení.



Jednotný trh je od svojho vytvorenia pred viac ako 30 rokmi silným katalyzátorom rastu, prosperity a solidarity Európy. S 26 miliónmi podnikov a 450 miliónmi spotrebiteľov je Európa druhým najväčším svetovým trhom s HDP vo výške 18 biliónov eur, ktorý predstavuje 18 % svetového hospodárstva.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)