Sektor informačných technológií dosiahol vlani tržby takmer 9 mld eur

Bratislava 21. septembra (TASR) - Sektor informačných a komunikačných technológií (IKT) dosiahol vlani celkové tržby takmer 8,9 miliardy eur. Informoval o tom na valnom zhromaždení IT Asociácie Slovenska (ITAS) opätovne zvolený prezident asociácie Emil Fitoš s tým, že vlani odviedli IKT firmy na dani z príjmu o 23 % viac než automobilový priemysel.



Pridaná hodnota IKT sektora bola 3,6 miliardy eur a slovenské IKT firmy odviedli daň z príjmu vo výške 297 miliónov eur. "Pridaná hodnota slovenského IKT sektora kontinuálne rastie od roku 2015 a v minulom roku odviedli IKT firmy na dani z príjmu o 23 % viac než automobilový priemysel. Je teda jasné, že slovenský IKT sektor patrí medzi najperspektívnejšie a najstabilnejšie hospodárske odvetvia," skonštatoval Fitoš.



Dodal, že slovenský IT trh už dlhšie nie je závislý od verejných zákaziek. "Keď sa pozrieme na to, ako IT trh rástol v poslednom období, a porovnáme si to s počtom verejných obstarávaní, je zrejmé, že tu chýba korelácia. Z toho vyplýva, že firmy už nie sú odkázané na verejné IT projekty," uviedol.



Minulý rok bol podľa Fitoša rekordný z hľadiska počtu verejných IT súťaží, ktorých bolo 943. Ako problém však vidí malý počet zúčastnených firiem. Uviedol, že približne polovica slovenských IT firiem v posledných siedmich rokoch odišla z verejného sektora a nezúčastňuje sa na verejných obstarávaniach.



Nepriaznivé je podľa ITAS aj postavenie Slovenska v európskom DESI indexe, ktorý každoročne hodnotí digitálnu vyspelosť krajín EÚ. Slovensko v ňom klesá už štvrtý rok po sebe. "Vzďaľujeme sa priemeru krajín EÚ a blížime sa k chvostu DESI rebríčka," uzavrel Fitoš.