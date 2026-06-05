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Sektor služieb eurozóny v marci medzimesačne vzrástol o 0,2 %
Produkcia slovenského sektora služieb v marci medzimesačne klesla o 0,3 %, ale v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška sa zvýšila o 6,5 %.
Autor TASR
Luxemburg 5. júna (TASR) - Produkcia sektora služieb eurozóny v marci podľa sezónne upravených údajov medzimesačne vzrástla o 0,2 % a v rámci celej Európskej únie sa posilnila o 0,4 %. Medziročne odvetvie služieb eurozóny vzrástlo o 0,9 % a v rámci celej EÚ sa zväčšilo o 1,4 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Produkcia slovenského sektora služieb v marci medzimesačne klesla o 0,3 %, ale v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška sa zvýšila o 6,5 %. V rámci členských krajín EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, produkcia služieb medzimesačne najviac stúpla v Maďarsku (14,3 %), Luxembursku (6,1 %) a v Holandsku (3,1 %). Najviac sa oproti februáru znížila v Grécku (-1,9 %), Nemecku (-1,6 %) a v Rakúsku (-0,8 %).
Medziročne sa odvetvie služieb v marci najviac posilnilo v Maďarsku (18 %), na Malte (10 %) a v Bulharsku a Poľsku (zhodne 7,3 %). Najviac sa sektor služieb v porovnaní s marcom minulého roka oslabil v Rumunsku (-3,9 %), Dánsku (-3,1 %) a v Rakúsku (-1,6 %).
Produkcia slovenského sektora služieb v marci medzimesačne klesla o 0,3 %, ale v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška sa zvýšila o 6,5 %. V rámci členských krajín EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, produkcia služieb medzimesačne najviac stúpla v Maďarsku (14,3 %), Luxembursku (6,1 %) a v Holandsku (3,1 %). Najviac sa oproti februáru znížila v Grécku (-1,9 %), Nemecku (-1,6 %) a v Rakúsku (-0,8 %).
Medziročne sa odvetvie služieb v marci najviac posilnilo v Maďarsku (18 %), na Malte (10 %) a v Bulharsku a Poľsku (zhodne 7,3 %). Najviac sa sektor služieb v porovnaní s marcom minulého roka oslabil v Rumunsku (-3,9 %), Dánsku (-3,1 %) a v Rakúsku (-1,6 %).