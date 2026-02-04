Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sektor služieb USA v januári pokračoval v raste

Výsledky januárového prieskumu podľa ISM naznačujú, že hospodársky rast sa na začiatku roka stabilizoval.

Washington 4. februára (TASR) - Aktivita v americkom sektore služieb minulý mesiac pokračovala v raste, pričom sa zvýšil podiel firiem, ktoré vyjadrili obavy z ciel a ekonomickej neistoty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá v stredu zverejnila výsledky prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (ISM).

Index nákupných manažérov (PMI) pre nevýrobný sektor USA, ktorý zostavuje ISM, v januári dosiahol 53,8 bodu, čo zodpovedalo hodnote z predchádzajúceho mesiaca. Ukazovateľ zotrval nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. Nové objednávky spomalili rast z dôvodu slabšieho exportu. Sektor služieb zodpovedá v USA za viac ako dve tretiny ekonomickej aktivity.

Výsledky januárového prieskumu podľa ISM naznačujú, že hospodársky rast sa na začiatku roka stabilizoval. Predbežný odhad hrubého domáceho produktu (HDP) za štvrtý kvartál minulého roka by mala americká vláda zverejniť koncom tohto mesiaca.
