Sektor služieb v USA rastie najrýchlejšie za viac ako 3 roky
Autor TASR
Washington 4. marca (TASR) - Aktivita v sektore služieb v USA rástla vo februári rýchlejšie, než sa očakávalo. Index nákupných manažérov (PMI) pre sektor služieb sa vo februári zvýšil na 56,1 bodu z januárových 53,8 bodu, uviedol inštitút ISM. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Analytici počítali s poklesom na 53,6 bodu. Index sa nachádza výrazne nad 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje pokles od expanzie, a je najvyššie od júla 2022, keď dosiahol 56,5 bodu.
K zrýchleniu prispel najmä rast nových objednávok, príslušný index vyskočil na 58,6 bodu z januárových 53,1 bodu. Index aktivity sa zvýšil na 59,9 bodu z 57,4 bodu a index zamestnanosti stúpol na 51,8 bodu z 50,3 bodu. Index cien sa vo februári znížil na 63 bodov z januárových 66,6 bodu a dostal sa na najnižšiu úroveň od marca 2025 (61,4 bodu).
ISM v pondelok (2. 3.) zverejnil správu o vývoji v americkom priemysle. Výrobný PMI vo februári mierne klesol na 52,4 bodu z 52,6 bodu v januári. Analytici očakávali pokles až na 51,8 bodu.
