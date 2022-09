Šeliga: Koalícia sa dohodla, v stredu predstavia pomoc pre seniorov

Bratislava 20. septembra (TASR) – Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) predstaví v stredu (21. 9.) na rokovaní vlády konkrétnu finančnú pomoc pre seniorov. Na sociálnej sieti to uviedol poslanec zo strany Za ľudí Juraj Šeliga s tým, že sa tak dohodli v koalícii.



"Je to prvý krok v druhom balíku protiinflačnej pomoci, ktorý spoločne s ministrom práce presadzujeme v koalícii," skonštatoval Šeliga. Viacerí v koalícii podľa neho presadzujú, že treba pomôcť ľuďom a podnikateľskému sektoru.



Spomenul energetické šeky, nižšiu daň z pridanej hodnoty (DPH), zastropovanie cien energií a ďalšie návrhy. "To všetko je dnes na stole, na tieto témy tlačíme a budeme robiť všetko pre to, aby v krátkom čase boli predstavené ďalšie riešenia," dodal.