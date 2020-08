Senát hlasoval za zákaz aplikácie TikTok v telefónoch vlády

Washington 7. augusta (TASR) - Americký Senát vo štvrtok hlasoval za zákaz sťahovania aplikácie TikTok do telefónov vládnych zamestnancov, informovala agentúra AFP.



Návrh zákona, ktorý schválil republikánmi ovládaný Senát, musí potvrdiť Snemovňa reprezentantov, v ktorej má prevahu Demokratická strana.



"TikTok je obrovské bezpečnostné riziko a vo vládnych zariadeniach nemá miesto," povedal republikánsky senátor Josh Hawley.



Washington v súčasnosti aplikáciu vyšetruje pre podozrenie z narúšania bezpečnosti, pretože na svojich užívateľov zbiera informácie, ktoré je zákonom viazaná poskytnúť čínskym úradom, ak si ich vyžiadajú, píše AFP.



Americký prezident Donald Trump dal v pondelok čínskej spoločnosti ByteDance, ktorá aplikáciu vlastní, približne šesť týždňov na to, aby predala riadenie činnosti aplikácie v USA do rúk americkej firmy. Ak sa tak nestane najneskôr do 15. septembra, Trump aplikáciu v USA zakáže.