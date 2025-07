Senát USA schválil Trumpov návrh zákona o daniach a výdavkoch

Washington 1. júla (TASR) - Senát USA schválil v utorok najtesnejšou väčšinou návrh zákona o daniach a výdavkoch, ktorý presadzoval prezident Donald Trump. Rozhodujúci hlas odovzdal viceprezident J. D. Vance. Zákon sa teraz musí vrátiť do Snemovne reprezentantov vzhľadom na sériu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Návrh zákona počíta s pokračovaním daňových škrtov z roku 2017, okrem toho prichádza s ďalším znižovaním daní a zvyšuje výdavky na armádu a ochranu hraníc. Plán je vnímaný kontroverzne. Kritici v Trumpovej Republikánskej strane sa obávajú predovšetkým o zdravie verejných financií. Nezávislí experti Kongresu odhadujú, že Trumpov plán by mohol do desiatich rokov pridať k dlhu USA ďalších 3,3 bilióna dolárov (2,82 miliardy eur). Dlh v súčasnosti dosahuje viac než 36 biliónov USD. Proti návrhu zákona sú aj opoziční demokrati, najmä preto, že podľa nich zvýhodňuje bohatých na úkor chudobnejších obyvateľov a príliš znižuje sociálne dávky.



(1 EUR = 1,172 USD)