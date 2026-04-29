Senátny výbor podporil nomináciu Kevina Warsha na post šéfa Fedu
Senát by mohol Warshovu nomináciu odhlasovať na svojom plenárnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 11. mája.
Autor TASR
Washington 29. apríla (TASR) - Bankový výbor amerického Senátu v stredu podporil nomináciu Kevina Warsha na post budúceho šéfa americkej centrálnej banky (Fed). Hlasovanie sa uskutočnilo prísne podľa straníckych línií. Warsha, ktorého do funkcie nominoval prezident Donald Trump, podporilo 13 republikánskych senátorov, zatiaľ čo 11 demokratov hlasovalo proti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Senát by mohol Warshovu nomináciu odhlasovať na svojom plenárnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 11. mája. Funkčné obdobie súčasného šéfa Federálneho rezervného systému Jeromea Powella končí 15. mája. Trump na Powella opakovane útočil pre rozhodnutia Fedu o úrokových sadzbách, pričom vyzýval na ich zníženie s cieľom stimulovať ekonomiku. Centrálna banka, ktorá je zo zákona nezávislá, od Trumpovho opätovného uvedenia do funkcie v januári minulého roka sadzby v niekoľkých krokoch znížila, čo však podľa prezidenta nepostačuje.
Bývalý člen Rady guvernérov Fedu Kevin Warsh minulý týždeň na vypočutí pred senátnym bankovým výborom uviedol, že menová politika musí zostať nezávislá, ale Fed sa má držať svojich kompetencií. Pochybnosti, či dokáže odolať prípadnému tlaku z Trumpovej strany, označil za neopodstatnené. Skutočnosť, že zvolení predstavitelia vrátane hlavy štátu vyjadrujú svoje názory na úrokové sadzby, podľa jeho slov neohrozuje nezávislosť centrálnej banky.
Senát by mohol Warshovu nomináciu odhlasovať na svojom plenárnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 11. mája. Funkčné obdobie súčasného šéfa Federálneho rezervného systému Jeromea Powella končí 15. mája. Trump na Powella opakovane útočil pre rozhodnutia Fedu o úrokových sadzbách, pričom vyzýval na ich zníženie s cieľom stimulovať ekonomiku. Centrálna banka, ktorá je zo zákona nezávislá, od Trumpovho opätovného uvedenia do funkcie v januári minulého roka sadzby v niekoľkých krokoch znížila, čo však podľa prezidenta nepostačuje.
Bývalý člen Rady guvernérov Fedu Kevin Warsh minulý týždeň na vypočutí pred senátnym bankovým výborom uviedol, že menová politika musí zostať nezávislá, ale Fed sa má držať svojich kompetencií. Pochybnosti, či dokáže odolať prípadnému tlaku z Trumpovej strany, označil za neopodstatnené. Skutočnosť, že zvolení predstavitelia vrátane hlavy štátu vyjadrujú svoje názory na úrokové sadzby, podľa jeho slov neohrozuje nezávislosť centrálnej banky.