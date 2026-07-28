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< sekcia Ekonomika

Senátori v USA sa dohodli na návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko

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Na snímke Vladimír Putin. Foto: TASR/AP

Po dohode medzi republikánskymi a demokratickými senátormi by návrh mohol byť čoskoro schválený.

Autor TASR
Washington 28. júla (TASR) - Americkí senátori sa v utorok dohodli na návrhu zákona o uvalení nových sankcií na Rusko. Meno dostal po nebohom republikánskom senátorovi Lindseym Grahamovi, píše TASR na základe správy agentúry DPA.

Po dohode medzi republikánskymi a demokratickými senátormi by návrh mohol byť čoskoro schválený. Snemovňa reprezentantov však už má letnú prestávku a zákon pravdepodobne nadobudne účinnosť najskôr v septembri.

Návrh zákona sa prerokúval približne rok pred nedávnym náhlym úmrtím Grahama. Jeho zámerom je znížiť príjmy z predaja ruských energetických surovín, aby sa Rusku obmedzilo financovanie vojny proti Ukrajine.

Zákon v prípade schválenia umožní prezidentovi Donaldovi Trumpovi uvaliť sankcie na piatich najväčších kupcov ruskej ropy a plynu a na päť krajín, ktoré Rusku najviac pomáhajú obchádzať sankcie v energetickom sektore.

Kongresmani v rámci kompromisných rokovaní znížili navrhované clá na 100 percent namiesto paušálnych 500 percent z pôvodného návrhu, aby získali širokú podporu pre zákon. Ten však v Kongrese vyvolal obavy v súvislosti s možnými novými právomocami pre prezidenta Donalda Trumpa.
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