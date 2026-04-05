Senátori žiadajú Trumpa, aby čínskym automobilkám zakázal výrobu v USA
Trump sa v januári počas návštevy Detroitu vyjadril kladne k možnosti, že čínske automobilky budú vyrábať vozidlá v Spojených štátoch.
Autor TASR
Washington 5. apríla (TASR) - Traja demokratickí senátori v piatok (3. 4.) vyzvali prezidenta Donalda Trumpa, aby zakázal čínskym automobilkám vyrábať vozidlá v Spojených štátoch a zabránil vstupu čínskych áut montovaných v Mexiku alebo Kanade na americký trh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Senátori Tammy Baldwinová, Elissa Slotkinová a Chuck Schumer poukázali na Trumpove vyjadrenia zo začiatku tohto roka, v ktorých uviedol, že je otvorený myšlienke, aby čínske automobilky budovali továrne v USA. V súčasnosti už v Spojených štátoch existujú vysoké bariéry pre čínske automobily, vrátane dovozných ciel vo výške približne 100 %.
„Musíme si jasne uvedomiť, že pozvanie čínskych výrobcov automobilov, aby si v Spojených štátoch otvorili prevádzky, by im poskytlo neprekonateľnú ekonomickú výhodu, ktorej by americkí výrobcovia automobilov nedokázali konkurovať, a vyvolalo by to krízu národnej bezpečnosti, ktorú by nebolo možné zvrátiť,“ uviedli zákonodarcovia v liste adresovanom Trumpovi, ktorý má k dispozícii agentúra Reuters.
V odpovedi na žiadosť o zaujatie stanoviska Biely dom uviedol, že „hoci sa vláda neustále snaží získať viac investícií do oživenia amerického priemyslu, akákoľvek predstava, že by sme kvôli tomu niekedy ohrozili našu národnú bezpečnosť, je nepodložená a nepravdivá“.
Trump sa v januári počas návštevy Detroitu vyjadril kladne k možnosti, že čínske automobilky budú vyrábať vozidlá v Spojených štátoch. „Ak chcú prísť, postaviť závod a zamestnať vás, vašich priateľov a susedov, je to skvelé, páči sa mi to,“ povedal.
