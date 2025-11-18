< sekcia Ekonomika
Senica bude v roku 2026 hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom
Bežné príjmy na rok 2026 vrátane príjmov rozpočtových organizácií sú predpokladané vo výške 30,182 milióna eur a bežné výdavky vo výške 27,674 milióna eur.
Autor TASR
Senica 18. novembra (TASR) - Mesto Senica bude v roku 2026 hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom. Pričom celkové príjmy rozpočtu mesta Senica, vrátane príjmov z finančných operácií, by mali dosiahnuť 48,085 milióna eur. Celkové výdavky mesta sú rozpočtované na 48,031 milióna eur. Prebytok by mal dosiahnuť sumu 53.963 eur. Mesto plánuje čerpať aj dlhodobý investičný úver vo výške 3,5 milióna eur. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Senici schválili návrh rozpočtu na utorkovom zasadnutí.
Bežné príjmy na rok 2026 vrátane príjmov rozpočtových organizácií sú predpokladané vo výške 30,182 milióna eur a bežné výdavky vo výške 27,674 milióna eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 8,195 milióna eur, kapitálové výdavky dosahujú úroveň 14,838 milióna eur. Príjmové finančné operácie sú v predpokladanej výške 9,708 milióna eur. Výdavkové finančné operácie sú na úrovni 5,519 milióna eur. Schodok kapitálového rozpočtu bude vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií.
S vlastnými kapitálovými príjmami sa počíta predbežne v sume 185.000 eur, pozostávajúcich z príjmov najmä z predaja pozemkov. Zvyšok financovania by mali pokryť prostriedky z výziev Európskej únie a štátneho rozpočtu. Mesto plánuje čerpať aj dlhodobý investičný úver vo výške 3,5 milióna eur. Súčasne deklaruje, že celková zadlženosť zostane pod zákonným limitom 60 percent bežných príjmov.
Rozpočet počíta s viacerými investičnými akciami, ktoré sú zamerané na rekonštrukciu a obnovu budov či verejného priestranstva. Mesto Senica chce začať s modernizáciou miestneho amfiteátra či administratívnej budovy pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Senica. Plánuje tiež pokračovať s rekonštrukciou bytového domu na Ulici Janka Kráľa, do plánu na rok 2026 zaradilo aj prestavbu nebytovej budovy na Štefánikovej ulici na zariadenie sociálnych služieb. Konkrétne by malo ísť o útulok pre ľudí v núdzi s kapacitou 42 osôb.
Naplánované sú aj investície do škôl či návrhy na zlepšenie dopravnej infraštruktúry. V rámci snahy o modernizáciu verejnej správy chce samospráva pokračovať v digitalizácii a efektívnej správe dát prostredníctvom projektu Inteligentné riešenia Senica – Smart plán II, ktorý by mal byť financovaný z eurofondov.
Radnica avizovala, že nebude zvyšovať miestne dane ani poplatok za komunálny odpad. Schválený bude iba dodatok k VZN, ktorý spresní daňovú povinnosť za užívanie verejného priestranstva, konkrétne v prípade údržby bytových domov a čistiacich prácach či pri ambulantnom predaji.
