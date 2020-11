Developeri začali v Senici stavať výskumno-vývojové centrum

Senica 12. novembra (TASR) - Developerská skupina IPEC začala pre nemeckého investora s výstavbou výskumno-vývojového centra a výrobných hál v priemyselnom parku v Senici. Dokončené by mali byť do augusta 2021.



V prvej fáze vznikne výskumno-vývojové centrum, v ktorom nájdu prácu najmä vysokokvalifikovaní inžinieri. Následne pribudnú aj nové výrobné haly s celkovou rozlohou až 20.000 štvorcových metrov. "Takéto projekty neďaleko menších miest a väčších obcí by mohli byť motorom regionálneho rozvoja. Musíme ich však funkčne a ekonomicky prispôsobiť špecifickým podmienkam, ktoré sa ekonomicky odlišujú od veľkých lokalít, no neznížiť ich funkčnú a dizajnovú úroveň," uviedol za developera Ivan Čarnogurský.



Ako doplnil, aktuálne komunikujú s verejnými inštitúciami o možnosti výstavby podobných menších verejnoprospešných priemyselných parkov vo viacerých lokalitách Trnavského, Žilinského a Prešovského kraja. "Menšie priemyselné parky, ktorých spoločne zdieľaná infraštruktúra by mohla vzniknúť aj vďaka mechanizmom pomoci z Európskej únie či od samospráv, by mali byť protiváhou podpory koncentrovanej výstavby veľkých výrobných areálov pre medzinárodných investorov," uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.



Ako dodal, vytvorenie systému podpory slovenských malých a stredných firiem, ktoré budú nielen priamymi dodávateľmi medzinárodných výskumných centier, ale dokážu poskytnúť životné zázemie aj pre ich vysokokvalifikovanú pracovnú silu, je pre regióny veľmi dôležité.



"Som fanúšikom investícií s vysokou pridanou hodnotou a presunu štátnej podpory mimo veľkých sídiel západného Slovenska. Štát by mal v budúcnosti podporovať iba investície preukázateľne podporujúce výskum a vývoj, respektíve smerujúce do regiónov, ktoré takúto pomoc akútne potrebujú," upozornil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Po dokončení v priestoroch nájde v prvej fáze prácu 70 inžinierov. Nemecký výrobca si vzniknuté kapacity od developera prenajme na 15 rokov. "Veľmi pozorne sme sledovali prípravu tejto významnej investície a intervenovali za jej podporu. Takáto investícia je mimoriadne kľúčová z dôvodu, že okrem vytvorenia počiatočných miest strategicky zabezpečuje udržanie výroby klimatizácií pre automobilový priemysel v meste. V súčasnosti ide o 400 až 500 pracovných miest," informoval primátor Senice Martin Džačovský.