< sekcia Ekonomika
Senica realizuje v dennom centre výmenu ďalšej časti pôvodných okien
Budovu využíva aj mládežnícka klubovňa KiviK, ktorú prevádzkuje občianske združenie Senica 2.0.
Autor TASR
Senica 27. júna (TASR) - Mesto Senica realizuje v Dennom centre na Ulici SNP výmenu ďalšej časti pôvodných okien za nové, energeticky úspornejšie. Hodnota zákazky predstavuje sumu 17.460 eur s DPH. Nové okná majú zlepšiť tepelný komfort v budove a znížiť jej prevádzkové náklady. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
„Mesto Senica pokračuje v postupnej obnove mestských budov a objektov, ktoré slúžia komunitným a voľnočasovým aktivitám,“ ozrejmila.
Práce realizuje spoločnosť VIKO TRADE. V zrekonštruovanej časti objektu sídli Domka Senica - Združenie saleziánskej mládeže, ktoré podľa mesta patrí medzi dlhoročných partnerov samosprávy pri organizovaní podujatí pre deti a rodiny. V priestoroch organizuje aj prímestské tábory.
Budovu využíva aj mládežnícka klubovňa KiviK, ktorú prevádzkuje občianske združenie Senica 2.0, ako aj denné centrum pre seniorov, kde sa stretávajú členovia miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Mesto deklarovalo, že bude pokračovať v hľadaní finančných zdrojov na ďalšie zlepšovanie podmienok pre organizácie pôsobiace v objekte.
„Mesto Senica pokračuje v postupnej obnove mestských budov a objektov, ktoré slúžia komunitným a voľnočasovým aktivitám,“ ozrejmila.
Práce realizuje spoločnosť VIKO TRADE. V zrekonštruovanej časti objektu sídli Domka Senica - Združenie saleziánskej mládeže, ktoré podľa mesta patrí medzi dlhoročných partnerov samosprávy pri organizovaní podujatí pre deti a rodiny. V priestoroch organizuje aj prímestské tábory.
Budovu využíva aj mládežnícka klubovňa KiviK, ktorú prevádzkuje občianske združenie Senica 2.0, ako aj denné centrum pre seniorov, kde sa stretávajú členovia miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Mesto deklarovalo, že bude pokračovať v hľadaní finančných zdrojov na ďalšie zlepšovanie podmienok pre organizácie pôsobiace v objekte.