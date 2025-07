Senica realizuje v školách rekonštrukcie za takmer 83.000 eur

Senica 30. júla (TASR) - Mesto Senica realizuje počas prázdninových mesiacov v základných a materských školách v Senici nielen údržbové práce, ale aj väčšie investície v objeme takmer 83.000 eur. Pri jednej zo škôl napríklad pribudne apidomček, v ďalšej zase vzniká zo školského bytu veľká klubovňa. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



„Všetky štyri základné školy momentálne maľujú triedy a spoločné priestory, upratujú budovy, upravujú okolie a dvory, prípadne využívajú leto na opravy vzniknutých porúch, ako aj na nákup školských pomôcok,“ priblížila.



V Základnej škole (ZŠ) V. Paulínyho-Tótha už dokončili novú posuvnú vstupnú bránu. „Pri školskej včelnici pribudne apidomček. Aktuálne škola rekonštruuje hospodársku budovu. Stavebníci pracujú na novej fasáde, streche a obnove rampy so schodmi. Celkový objem financií predstavuje takmer 38.000 eur,“ uviedla. V pláne je tiež výmena parkiet v školskej telocvični. Začal sa proces verejného obstarávania v objeme 80.000 eur.



Na premene školského bytu na nový viacúčelový priestor sa pracuje v ZŠ Komenského. „Novovznikajúca veľká klubovňa bude slúžiť ako tanečná miestnosť, spoločenský priestor či miesto na realizáciu výchovno-vzdelávacích aktivít. Investícia predstavuje 45.000 eur,“ dodala.



Okrem bežnej údržby a upratovania vrátane maľovania niektorých učební sa v ZŠ na Sadovej ulici zrekonštruovali schody k vonkajšiemu ihrisku v areáli a v IT učebni pribudli nové počítače. „ZŠ s MŠ Jána Mudrocha sa počas prázdnin podujala na revitalizáciu schodiskového priestoru a následné maľovanie. V ôsmich triedach príde ku kompletnej výmene nábytku,“ ozrejmila Moravcová.



Jednotlivé elokované pracoviská Materskej školy Senica okrem pravidelnej údržby, kosenia areálov či drobných opráv majú naplánované počas leta zrealizovať ochranné nátery striech budov na Kalinčiakovej ulici, v lokalite Kolónia a na Hollého ulici. „V elokovanom pracovisku na Ulici L. Novomeského pribudne nové vonkajšie WC, opraví sa terasa a odtokový zvod vody, ktoré by mali vyriešiť problém so zatekaním pri silnejších dažďoch,“ dodala.