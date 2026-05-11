Senica zrekonštruuje chodník v mestskej časti Čáčov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Senica 11. mája (TASR) - Mesto Senica začne v stredu (13. 5.) v mestskej časti Čáčov v lokalite Horný koniec s rekonštrukciou chodníka popri ceste od križovatky pri Cintorínskej ulici až po autobusovú zastávku. Počas realizácie prác bude dočasne uzavretý. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Projekt zahŕňa odstránenie pôvodného chodníka a obrubníkov, položenie novej betónovej zámkovej dlažby, asfaltovanie časti chodníka a osadenie nových parkových obrubníkov pri zelených plochách.

Zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv vyplýva, že zhotoviteľom je spoločnosť K.L.T. stav, hodnota diela je 73.646,87 eura. Podľa mesta bude spoločnosť obyvateľov priebežne informovať o postupe prác s cieľom minimalizovať dopravné a pešie obmedzenia.
