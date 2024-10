Seniori majú nový portál na vyhľadávanie údajov o sociálnych službách

Bratislava 21. októbra (TASR) - Seniori môžu využívať nový bezplatný online portál ligapreseniorov.sk, ktorý poskytuje informácie o sociálnych službách, dôchodkoch či finančných príspevkoch. Cieľom portálu je lepšia dostupnosť informácií pre seniorov. V pondelok o tom na tlačovej konferencii informovala riaditeľka občianskeho združenia Vetulus Jana Kováčová, ktorá prevádzkuje platformu Liga pre seniorov.



"Seniori si zaslúžia jednoduchý prístup k informáciám ako napríklad o tom, na čo majú nárok, aké existujú druhy sociálnych služieb a ako a kde o ne môžu požiadať," uviedla Kováčová. Doplnila, že na Slovensku je viac ako 1,5 milióna seniorov, pričom mnohí z nich majú problém s vyhľadávaním informácií o sociálnej, finančnej a zdravotnej pomoci z rôznych zdrojov.



Ďalej spresnila, že na základe prieskumu, ktorý realizovala agentúra 2muse pre občianske združenie v auguste minulého roka, až 44 % ľudí vo veku od 60 do 75 rokov považuje za najdôležitejšiu oblasť pre seniorov informácie, ktoré sa týkajú nástupu na dôchodok a finančnej pomoci. Viac ako polovica respondentov uviedla, že seniori potrebujú dostupnejšie a pravidelne aktualizované zoznamy sociálnych služieb a tiež informácie o dostupnosti zdravotných pomôcok.



Online portál je rozdelený do šiestich sekcií, a to na dôchodok, sociálnu pomoc, zariadenia so starostlivosťou a iné sociálne služby, finančné príspevky, dôležité informácie a zdravie. Podporilo ho aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré v sekcii finančných príspevkov vytvorilo pre dôchodcov informácie o rôznych finančných príspevkoch, na ktoré majú žiadatelia nárok. Portál zároveň spája všetky vyššie územné celky, vďaka čomu majú seniori z rôznych samosprávnych krajov prístup k informáciám na základe svojho bydliska.



"Na Slovensku máme 1,8 milióna poberateľov rôznych dôchodkových dávok a naším cieľom je, aby sa dostali k potrebným informáciám včas a v zrozumiteľnej podobe. Aj preto vítame takéto aktivity, ktoré našim poistencom prinášajú komplexný servis takpovediac pod jednou strechou," dodal hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.