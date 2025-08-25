< sekcia Ekonomika
Seniori nad 70 rokov budú v Trenčianskom kraji cestovať za lacnejšie
Doterajšiu tarifu regionálnej autobusovej dopravy krajská samospráva prehodnotila a vytvorila novú tarifnú skupinu cestujúcich - seniori nad 70 rokov s nárokom na osobitné cestovné 70+.
Autor TASR
Trenčín 25. augusta (TASR) - Seniori vo veku nad 70 rokov budú môcť na území Trenčianskeho kraja od 1. septembra cestovať za zvýhodnené cestovné. Novú tarifu zavádza Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý služby regionálnej autobusovej dopravy zabezpečuje prostredníctvom dopravcov SAD Trenčín a SAD Prievidza. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
Doterajšiu tarifu regionálnej autobusovej dopravy krajská samospráva prehodnotila a vytvorila novú tarifnú skupinu cestujúcich - seniori nad 70 rokov s nárokom na osobitné cestovné 70+. Zmena vychádza z iniciatívy predsedu TSK Jaroslava Bašku.
„Seniori nad 70 rokov veku majú možnosť cestovať na bezkontaktnú čipovú dopravnú kartu s 50-percentnou zľavou zo základného cestovného z dopravnej karty,“ uviedla referentka oddelenia verejnej dopravy Úradu TSK Dagmar Dedeková.
Seniori nad 70 rokov, ktorí nie sú držiteľmi dopravnej karty, si ju môžu zriadiť v jednom z klientskych centier dopravcov, na čo im stačí občiansky preukaz. Obdobne aj držitelia dopravnej karty podtypu Senior si ju môžu pretypovať na Senior 70+ v klientskom centre. Dopravnú kartu si môžu vybaviť aj cez internet. „Zavedením novej tarifnej skupiny cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave tak zlacnie cestovanie pre seniorov nad 70 rokov veku, ktorí nemajú inú možnosť cestovať k lekárovi, do zariadení sociálnych služieb, za rodinou či kultúrnymi zážitkami,“ dodala Dedeková.
Doterajšiu tarifu regionálnej autobusovej dopravy krajská samospráva prehodnotila a vytvorila novú tarifnú skupinu cestujúcich - seniori nad 70 rokov s nárokom na osobitné cestovné 70+. Zmena vychádza z iniciatívy predsedu TSK Jaroslava Bašku.
„Seniori nad 70 rokov veku majú možnosť cestovať na bezkontaktnú čipovú dopravnú kartu s 50-percentnou zľavou zo základného cestovného z dopravnej karty,“ uviedla referentka oddelenia verejnej dopravy Úradu TSK Dagmar Dedeková.
Seniori nad 70 rokov, ktorí nie sú držiteľmi dopravnej karty, si ju môžu zriadiť v jednom z klientskych centier dopravcov, na čo im stačí občiansky preukaz. Obdobne aj držitelia dopravnej karty podtypu Senior si ju môžu pretypovať na Senior 70+ v klientskom centre. Dopravnú kartu si môžu vybaviť aj cez internet. „Zavedením novej tarifnej skupiny cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave tak zlacnie cestovanie pre seniorov nad 70 rokov veku, ktorí nemajú inú možnosť cestovať k lekárovi, do zariadení sociálnych služieb, za rodinou či kultúrnymi zážitkami,“ dodala Dedeková.