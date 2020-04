Sentiment slovenských firiem sa od februára prepadol z +14 na –44,4

Bratislava 23. apríla (TASR) – Očakávania budúceho vývoja slovenských firiem sa od februára prepadli na historické minimum a obavy z vplyvu pandémie nového koronavírusu na biznis má až 72 % podnikateľov. Z výsledkov prieskumu Indexu očakávaní firiem (IOF), ktorý pre Československú obchodnú banku (ČSOB) realizovala spoločnosť Datank vyplýva, že z februárových 14 bodov sa na škále od -100 do +100 bodov sentiment firiem prepadol na -44,4 bodu.



"Februárové výsledky sentimentu boli dôvodom na optimizmus, nakoľko firmy v porovnaní s jeseňou minulého roka očakávali lepší vývoj v oblasti dopytu aj investícií," priblížila Dáša Polláková, manažérka MicroSME segmentu ČSOB. Celkový index sa vo februárovom prieskume zvýšil zo 7,7 bodu na 14 bodov. "Keď sme sa tých istých firiem pýtali na tie isté oblasti s odstupom troch týždňov, výsledkom boli dosiaľ najpesimistickejšie očakávania a index na úrovni -44,4 bodu. Pre porovnanie, kolegovia v Českej republike merajú tento index od roku 2013, pričom historicky najnižšia hodnota tam dosiaľ dosahovala 'len' -11,5 bodu v poslednom štvrťroku 2013," spresnila Polláková.



IOF sa skladá z troch čiastkových indexov, pričom očakávania sa zhoršili v každom z nich. V oblasti predpokladaného zvyšovania investícií poklesli očakávania firiem zo 6,2 bodu na -62 bodov, v oblasti plánovaného rozširovania podnikania sa index znížil z 10,9 bodu na -5,7 bodu a najvýraznejšie sa očakávania firiem zhoršili v oblasti vývoja dopytu, a to z 24,8 bodu na -65,5 bodu.



Z telefonického prieskumu realizovaného medzi 300 firmami od 30. marca do 2. apríla tiež vyplýva, že stredné a veľké firmy predpokladajú väčšie dosahy na svoje fungovanie ako malé firmy a iba tri percentá opýtaných podnikateľov uviedlo, že na nich pandémia nového koronavírusu nebude mať žiaden vplyv. Zároveň sa dve tretiny opýtaných firiem domnievali, že vláda koná všetko potrebné pre zníženie dosahov pandémie, zatiaľ čo 29 % uviedlo, že by mohla konať viac.



Dosiahnutý výsledok na úrovni -44,4 bodu indikuje podľa hlavného ekonóma ČSOB Mareka Gábriša obrovské obavy podnikateľov z ďalšieho vývoja situácie. "Príchod pandémie vyvolal krízu, akú sme pravdepodobne nezažili za posledných sto rokov a vyvolal aj vysokú mieru neistotu medzi podnikmi. Plánované investície sa odkladajú, výrazne zasiahnutý dopyt vo väčšine odvetví prakticky zlikvidoval predchádzajúce priaznivé očakávania firiem," uviedol Gábriš, podľa ktorého bude ďalší vývoj závisieť od dĺžky trvania samotnej pandémie. "Od zotavovania obchodných partnerov v zahraničí a od toho, či budeme mať pripravený plán na rýchly reštart ekonomiky. Zároveň musíme pripraviť reformy, pretože svet sa začne po pandémii ešte rýchlejšie meniť – robotizovať a automatizovať," zdôraznil Gábriš.