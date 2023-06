Sentix: Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny v júni výrazne klesla

Berlín 5. júna (TASR) - Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny sa tento mesiac výrazne zhoršila, pričom ju ovplyvnili najmä negatívne očakávania vývoja v Nemecku, v najväčšej ekonomike menovej únie. Poukázali na to v pondelok zverejnené výsledky prieskumu inštitútu Sentix.



Index dôvery investorov v eurozóne dosiahol v júni -17 bodov, zatiaľ čo v máji predstavoval -13,1 bodu, informovala agentúra Reuters, ktorá zverejnila výsledky Sentixu. Výsledky prieskumu sú tak horšie, než očakávali analytici. Tí počítali s poklesom indexu na -15,1 bodu.



V rámci hlavného indexu výrazne klesol najmä čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne. Zatiaľ čo v máji predstavoval -7 bodov, v júni dosiahol -15,8 bodu. To podľa Sentixu vyvoláva otázky, či sa eurozóna už nedostala do recesie.



Dôvodom je vývoj v Nemecku, dodal inštitút. "Údaje Sentixu pre nemeckú ekonomiku ukazujú, že príčinou ťažkostí v eurozóne je podľa všetkého nepriaznivá situácia v tejto ekonomike," uviedol Sentix.



Index dôvery nemeckých investorov klesol v júni na -21,1 bodu z -14,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je najnižšia hodnota indexu od novembra minulého roka. Sentix uskutočnil prieskum na vzorke 1197 investorov, a to v období od 1. do 3. júna.