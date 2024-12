Prieskum: Dôvera investorov v eurozóne aj v Nemecku v decembri klesla

Frankfurt nad Mohanom 9. decembra (TASR) - Investorom v eurozóne sa v decembri 2024 zhoršila nálada. Ich dôvera v ekonomiku regiónu klesla viac, ako analytici očakávali. Dosiahla pritom najnižšiu úroveň od novembra 2023. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu renomovaného inštitútu Sentix. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 20 štátoch menovej únie, v decembri 2024 znížil na -17,5 bodu z novembrových -12,8 bodu. To je jeho najnižšia hodnota od novembra 2023, zaostala aj za odhadmi analytikov, ktorí predpovedali, že klesne na -13,5 bodu.



Na prieskume sa zúčastnilo 1148 investorov a uskutočnil sa v dňoch od 5. do 7. decembra. Výsledky odhalili tiež, že index očakávaní klesol v decembri na -5,8 z -3,8 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Index aktuálnej situácie v menovej únii sa prepadol na najnižšiu úroveň od novembra 2022, pričom klesol na -28,5 z -21,5 bodu v novembri.



Slabosť nemeckej ekonomiky a najnovšie vládna kríza vo Francúzsku predstavujú veľký problém pre eurozónu. Ide totiž o dve najväčšie hospodárstva regiónu, ktoré tak ťahajú nadol nielen eurozónu, ale aj celú Európsku úniu, uvádza sa v správe Sentixu.



Prieskum ukázal tiež, že aj dôvera investorov v Nemecku v decembri klesla na -33,2 z -29,8 bodu v novembri. "Po vyhlásení predčasných parlamentných volieb v Nemecku nie je dôvod na optimizmus," uvádza sa v hodnotení, podľa ktorého "recesia v najväčšej európskej ekonomike zostáva všadeprítomná".