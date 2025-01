Sentix: Dôvera investorov v eurozóne je v januári veľmi nízka

Frankfurt nad Mohanom 6. januára (TASR) - Investorom v eurozóne sa v januári 2025 zhoršila nálada a dosiahla najnižšiu úroveň za viac ako rok. Nemecko pritom zostáva brzdou menového bloku. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu renomovaného inštitútu Sentix. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 20 štátoch menovej únie, v januári 2025 znížil na -17,7 bodu z -17,5 bodu v decembri. To je jeho najmenšia hodnota od novembra 2023, aj keď prekonala prognózu analytikov, ktorí predpovedali, že sa prepadne na -18 bodov.



"V eurozóne hrozí, že jej ekonomický motor z dlhodobého hľadiska zamrzne," uvádza sa vo vyhlásení inštitútu, ktorý poukázal na recesiu nemeckej ekonomiky.



Na prieskume sa zúčastnilo 1121 investorov a uskutočnil sa v od 2. januára do 4. januára.



Prieskum odhalil, že index očakávaní v januári mierne vzrástol na -5 bodov z -5,8 bodu v decembri. Ale jeho rast zatienil index aktuálnej situácie v menovej únii, ktorý klesol na -29,5 z -28,5 bodu v decembri. To je najnižšia hodnota od októbra 2022.



Nemecko, najväčšia európska ekonomika, ktorú budúci mesiac čakajú predčasné voľby, je podľa Sentixu zrejme v recesii, pričom je nepravdepodobné, že sa z nej v dohľadnej dobe dostane.