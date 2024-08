Prieskum: Investorom v eurozóne sa v auguste prudko zhoršila nálada

Frankfurt nad Mohanom 5. augusta (TASR) - Investorom v eurozóne sa v auguste nečakane prudko zhoršila nálada. Dosiahla pritom najnižšiu úroveň za sedem mesiacov. To signalizuje výraznejší hospodársky prepad v dôsledku neistoty okolo nadchádzajúcich volieb v Nemecku a USA a krehkej geopolitickej situácie na Blízkom východe. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu renomovaného inštitútu Sentix. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa prieskumu sa index sentimentu, ktorý odráža náladu investorov v 20 štátoch menovej únie, v auguste znížil na sedemmesačné minimum -13,9 bodu z -7,3 bodu v júli. Analytici pritom očakávali, že v auguste naopak stúpne na -5,5 bodu.



Prieskum ďalej odhalil, že čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie ako aj index očakávaní v auguste výrazne klesli. Presnejšie, index súčasnej situácie sa znížil na -19 z -15,8 bodu v júli, čo je jeho najmenšia hodnota od februára a index očakávaní klesol na -8,8 z 1,5 bodu pred mesiacom a je najnižší od decembra 2023.



Inštitút poznamenal, že investorov znepokojuje krehká geopolitická situácia, najmä na Blízkom východe. Do centra pozornosti sa dostávajú aj nadchádzajúce voľby v Nemecku a USA.



V Nemecku opäť hrozí recesia, uviedol think tank, podľa ktorého index sentimentu nemeckých investorov v auguste klesol na -31,1 bodu, čo je najslabšie skóre od októbra 2023, z -19 bodov v júli.



Subindex súčasnej situácie v Nemecku sa pritom v auguste prepadol až na -42,8 z -32,3 bodu v júni. Dosiahol tak najnižšiu úroveň od júna 2020. A index očakávaní klesol na desaťmesačné minimum -18,5 z -4,8 bodu pred mesiacom.



Sentix pripomenul, že pokles najväčšej európskej ekonomiky dostane Európsku centrálnu banku pod tlak, aby ďalej a rýchlejšie znižovala úrokové sadzby.