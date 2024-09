Sentix: Nálada investorov v eurozóne klesla na 8-mesačné minimum

Frankfurt nad Mohanom 9. septembra (TASR) - Nálada investorov v eurozóne sa zhoršila aj v septembri, už tretí mesiac v rade, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za osem mesiacov. Náladu investorov ovplyvnili obavy o vývoj ekonomiky menovej únie, najmä ekonomiky Nemecka, najväčšej v rámci bloku. Poukázali na to v pondelok zverejnené výsledky prieskumu renomovaného inštitútu Sentix. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Index nálady investorov v eurozóne dosiahol v septembri -15,4 bodu oproti augustovej hodnote -13,9 bodu. To je najnižšia hodnota indexu od januára tohto roka. Analytici pritom očakávali zlepšenie nálady a index na úrovni -12,5 bodu.



Prieskum na vzorke 1142 respondentov poukázal najmä na nespokojnosť so súčasným vývojom hospodárstva eurozóny. Čiastkový index súčasnej situácie klesol na -22,5 bodu z augustovej hodnoty -19 bodov. Mierne sa však zlepšil čiastkový index ekonomických očakávaní. Zatiaľ čo v auguste dosiahol -8,8 bodu, v septembri predstavoval -8 bodov.



"Politický a ekonomický chaos v Nemecku predstavuje veľkú záťaž pre celú eurozónu," uviedol inštitút. Zároveň dodal, že jedinou nádejou pre investorov je perspektíva podpory zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) a jej menovej politiky.



Index nálady nemeckých investorov klesol v septembri na -34,7 bodu z augustovej hodnoty -31,1 bodu. Dôvodom bola opäť momentálna ekonomická situácia v krajine. Čiastkový index súčasnej situácie dosiahol -48 bodov, zatiaľ čo v auguste predstavoval -42,8 bodu.