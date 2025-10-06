< sekcia Ekonomika
Sentix: Nálada investorov v eurozóne sa v októbri zlepšila
Index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 20 štátoch eurozóny, dosiahol v októbri -5,4 bodu oproti septembrovej hodnote -9,2 bodu.
Autor TASR
Berlín 6. októbra (TASR) - Nálada investorov v eurozóne sa tento mesiac zlepšila, pričom rozsah zlepšenia výrazne prekonal očakávania. Za nečakaným zlepšením celkovej nálady investorov je lepšie hodnotenie súčasnej situácie aj optimistickejšie očakávania na nasledujúce mesiace napriek shutdownu americkej vlády od 1. októbra. Poukázali na to v pondelok zverejnené výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Sentix, ktoré priniesla agentúra Reuters.
Index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 20 štátoch eurozóny, dosiahol v októbri -5,4 bodu oproti septembrovej hodnote -9,2 bodu. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali zlepšenie nálady, počítali však s tým, že bude miernejšie a index odhadovali na úrovni -8,5 bodu. Sentix uskutočnil prieskum na vzorke 1138 investorov v období od 2. do 4. októbra.
Investori výrazne zlepšili hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie. Príslušný čiastkový index vzrástol v októbri na -16 bodov z -18,8 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
Ešte výraznejšie sa však zlepšila nálada v súvislosti s ekonomickými očakávaniami na najbližších šesť mesiacov. Príslušný index dosiahol 5,8 bodu, zatiaľ čo v septembri zaznamenal 0,8 bodu.
V samotnom Nemecku sa celkový index dôvery investorov zvýšil v októbri o 4,2 bodu na -17,9 bodu. Zlepšili sa najmä očakávania investorov, keď príslušný index dosiahol 2,8 bodu oproti -3,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
Rast však zaznamenal aj index súčasnej situácie. Zatiaľ čo v septembri dosiahol -39 bodov, v októbri predstavoval -36,5 bodu.
