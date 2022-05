SEPS: Agregácia flexibility môže priniesť úspory odberateľom elektriny

Bratislava 4. mája (TASR) – Aj menší spotrebitelia či výrobcovia elektriny môžu prispieť k vyrovnávaniu elektrizačnej sústavy. Zároveň im to môže priniesť aj nižšie náklady na energie. Možnosti agregácie flexibility má ukázať pilotný projekt PIAF (Pilot Agregácie Flexibility pre podporné služby), ktorý aktuálne spúšťa Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS).



"Hlavným cieľom je navrhnúť úpravu podmienok a legislatívy v rámci trhu s podpornými službami pre zapojenie decentralizovaných zdrojov flexibility do poskytovania podporných služieb," uviedla SEPS. Do projektu sú okrem SEPS zapojené aj spoločnosti Nano Energies Slovensko, Stredoslovenská distribučná (SSD) a Žilinská univerzita v Žiline. Pilotný projekt PIAF sa bude realizovať počas roka 2022.



Decentralizované zdroje flexibility sú výrobcovia alebo spotrebitelia elektriny, ktorí nie sú priamo pripojení do prenosovej sústavy, ale sú pripojení cez distribučnú sieť a nie sú dostatočne veľkí na to, aby spoločnosti SEPS priamo poskytovali podporné služby. Typickým decentralizovaným zdrojom flexibility je podľa SEPS napríklad mestská tepláreň, ktorá vie v prípade potreby premeniť teplo na elektrinu pre "vyváženie" prenosovej sústavy, alebo v opačnom prípade malé batériové centrum, ktoré si dokáže "prebytkovou" elektrinou nabiť svoje kapacity za výhodnú cenu.



Riešením, ako znížiť náklady spotrebiteľov na elektrickú energiu a zároveň aj uhlíkovú stopu je agregácia flexibility. Tá dokáže optimalizovať a riadiť prevádzku flexibilných zariadení spotrebiteľov aj výrobcov v reálnom čase. Úlohou agregátora bude agregovať nie práve nevyhnutnú elektrinu od spotrebiteľov a menších poskytovateľov a následne ju poskytnúť do prenosovej sústavy. "Očakáva sa, že agregácia flexibility pre potreby vyrovnanej výkonovej bilancie v rámci prenosovej sústavy môže zvýšiť odolnosť proti kolísaniu výroby elektriny voči jej spotrebe a prípadne priniesť aj určitú úsporu tarifných poplatkov," uviedla SEPS.



Poskytovateľmi flexibility by sa mohli stať okrem teplární napríklad aj administratívne budovy, školské zariadenia, univerzity, dátové centrá, batériové úložiská, mraziarne, zimné štadióny či čističky odpadových vôd.



Agregátorom flexibility bude v rámci pilotného projektu PIAF spoločnosť Nano Energies Slovensko. Od roku 2019 spolupracuje spoločnosť Digital Energy Sevices zo skupiny Nano Energies, na projekte Dflex s českým prevádzkovateľom prenosovej sústavy ČEPS na vývoji spôsobu využívania agregátorov flexibility v Českej republike.