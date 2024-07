SEPS: Energetické dátové centrum je v plnej prevádzke

Bratislava 2. júla (TASR) - Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, spoločnosť OKTE, rozšírila k začiatku júla možnosti Energetického dátového centra (EDC) o ďalšie metódy zdieľania elektriny a možnosť poskytovať flexibilitu cez agregačné bloky. Týmto krokom sa zabezpečila plná funkčnosť EDC, uviedla v utorok Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS).



"Vďaka EDC môže napríklad elektrinu vyrobenú z fotovoltických panelov umiestnených na základnej škole využiť dom seniorov, a to bez toho, aby boli priamo prepojené elektrickým vedením. Týmto spôsobom sa zníži domu seniorov faktúra za elektrinu o množstvo získané z fotovoltiky zo základnej školy," priblížil fungovanie EDC Robert Sedlák, predseda predstavenstva a riaditeľ OKTE.



EDC je centrálna platforma pre výmenu dát, ktorá účastníkom trhu poskytuje možnosť agregácie a vyhodnocovania flexibility, zdieľanie elektriny a registráciu zariadení na uskladnenie elektriny z dôvodu oslobodenia od poplatkov za tarifu za prevádzkovanie systému. Používateľmi EDC sú účastníci trhu, medzi ktorých patria výrobcovia, agregátori, aktívni odberatelia, energetické spoločenstvá, skupiny zdieľania, prevádzkovatelia zariadení na uskladňovanie elektriny, ako aj prevádzkovatelia sústav a dodávatelia.



Platforma prináša jednoduchšiu výmenu dát o poskytovaní elektrickej energie medzi účastníkmi trhu a menej administratívy. Výrobcovia, ktorí nemajú podporu doplatkom, resp. povinným výkupom, vďaka EDC získali možnosť ponúkať flexibilitu pre agregátorov alebo zdieľať prebytočnú elektrinu koncovým odberateľom. Agregátori môžu spájať zdroje flexibility do agregačných blokov a môžu si vyberať medzi poskytovaním flexibility na odberných a odovzdávacích miestach alebo na zariadení.



"Energetické dátové centrum prinieslo úplne nové funkcionality pre výmenu a využívanie dát. Keďže prináša priestor na spoluprácu pri obchode so silovou elektrinou, očakávame, že po spustení jeho plnej prevádzky sa záujem o EDC výrazne zvýši. A to najmä z radov výrobných energetických spoločností a energetických spoločenstiev," dodal Sedlák.