SEPS investovala do modernizácie prenosovej sústavy 110 mil. eur
Ide o najvyššie čerpanie investičných nákladov na obnovu a rozvoj prenosovej sústavy za posledných desať rokov.
Autor TASR
Bratislava 15. decembra (TASR) - Slovenská prenosová sústava funguje bezpečne, stabilne a spoľahlivo aj vďaka financiám, ktoré do nej investuje jej prevádzkovateľ Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS). Do konca tohto roka dosiahnu investície do prenosovej sústavy výšku takmer 110 miliónov eur. Ide o najvyššie čerpanie investičných nákladov na obnovu a rozvoj prenosovej sústavy za posledných desať rokov. Uviedla to Sandra Čičová Kotzigová, hovorkyňa SEPS.
Spresnila, že najväčší objem investícií počas posledných 12 mesiacov smeroval do výstavby a modernizácie elektrických staníc, kde čerpanie dosiahlo 52,2 milióna eur. Cieľom tejto výstavby je okrem prevádzkových dôvodov aj zabezpečenie dostatočného množstva prenosovej kapacity vzhľadom na rozvíjajúcu sa spotrebu elektriny, ako aj zvýšenie spoľahlivosti zásobovania jednotlivých oblastí.
Druhým najvýraznejším príjemcom investícií v tomto roku v rámci prenosovej sústavy sú podľa nej systémy informačných technológií (ICT). SEPS ako súčasť kritickej infraštruktúry nielenže musí byť pripravená primerane reagovať na kybernetické útoky, ale zároveň modernizuje svoje systémy a posilňuje technologické kapacity, aby bola ešte odolnejšia voči novým hrozbám. Investície do ICT tak dosiahli 44,4 milióna eur.
Z pohľadu objemu financií bola na treťom mieste so sumou 8,2 milióna eur oblasť bezpečnostných systémov. Investície do elektrických vedení boli v roku 2025 na úrovni 2,4 milióna eur. Zároveň prebieha príprava projektovej dokumentácie a inžinierskych činností, ktoré sú nevyhnutné na prípravu realizačných fáz projektov výstavby nových a rekonštrukcie existujúcich úsekov elektrických vedení. Vyššie čerpanie v tejto oblasti sa očakáva už v nasledujúcom období.
„Cieleným rozvojom prenosovej sústavy SEPS reaguje na neustále sa zvyšujúci význam elektroenergetickej infraštruktúry pri prebiehajúcej energetickej transformácii európskeho kontinentu,“ zhrnul vývoj investícií za tento rok Martin Magáth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.
SEPS vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400-kilovoltových (kV) a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS prevádzkuje spolu 2357 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR.
