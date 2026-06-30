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SEPS: Koncom mája bolo z 917 MW výkonu OZE pripojených len 49 MW
SEPS uvoľní ďalší inštalovaný výkon pre pripájanie nových obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy až po zapracovaní nových legislatívnych požiadaviek do systému prideľovania voľných kapacít.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) pripravuje nový systém zverejňovania voľných kapacít pre pripájanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Koncom mája tohto roka bolo z uvoľneného limitného inštalovaného výkonu (od roku 2021) z pohľadu flexibility sústavy 917 megawattov (MW) skutočne pripojených len 49 MW výkonu obnoviteľných zdrojov, informovala v utorok spoločnosť.
SEPS uvoľní ďalší inštalovaný výkon pre pripájanie nových obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy až po zapracovaní nových legislatívnych požiadaviek do systému prideľovania voľných kapacít. Zverejnenie nových pravidiel a systému na zverejňovanie dostupných kapacít v sústave sa predpokladá do konca roka 2026.
Aktualizácia integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 - 2030, ktorú v roku 2025 schválila vláda SR, predpokladá dosiahnuť v roku 2026 veľkosť celkového pripojeného inštalovaného výkonu fotovoltických elektrární (FVE) a veterných elektrární (VTE) sumárne vo výške 1500 MW (t. j. FVE a VTE vrátane malých a lokálnych zdrojov). „Keďže na konci mája bolo pripojených spolu 1394 MW výkonu týchto obnoviteľných zdrojov, môžeme očakávať, že tento predpoklad bude do konca tohto roka naplnený,“ uviedla SEPS.
SEPS v súčasnosti zverejňuje limitné inštalované výkony z pohľadu priepustnosti a flexibility sústavy na webovej platforme. Aby sa priblížila celoeurópskemu štandardu, pripravuje spoločnosť nový systém zverejňovania voľných kapacít, ktorý bude okrem iného obsahovať aj kritériá výpočtu dostupnej kapacity pre nové pripojenia. Aktualizácia zverejnených údajov bude vykonávaná pravidelne, najmenej jedenkrát mesačne.
Tento systém nahradí súčasný limitný inštalovaný výkon z pohľadu priepustnosti sústavy. Prinesie verejnosti detailnejšiu informáciu o možnosti pripojenia nových zariadení alebo zvyšovania výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny, odberných elektrických zariadení a zariadení na uskladňovanie elektriny. Tieto údaje budú stanovené samostatne pre každú elektrickú stanicu vo vlastníctve SEPS.
SEPS uvoľní ďalší inštalovaný výkon pre pripájanie nových obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy až po zapracovaní nových legislatívnych požiadaviek do systému prideľovania voľných kapacít. Zverejnenie nových pravidiel a systému na zverejňovanie dostupných kapacít v sústave sa predpokladá do konca roka 2026.
Aktualizácia integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 - 2030, ktorú v roku 2025 schválila vláda SR, predpokladá dosiahnuť v roku 2026 veľkosť celkového pripojeného inštalovaného výkonu fotovoltických elektrární (FVE) a veterných elektrární (VTE) sumárne vo výške 1500 MW (t. j. FVE a VTE vrátane malých a lokálnych zdrojov). „Keďže na konci mája bolo pripojených spolu 1394 MW výkonu týchto obnoviteľných zdrojov, môžeme očakávať, že tento predpoklad bude do konca tohto roka naplnený,“ uviedla SEPS.
SEPS v súčasnosti zverejňuje limitné inštalované výkony z pohľadu priepustnosti a flexibility sústavy na webovej platforme. Aby sa priblížila celoeurópskemu štandardu, pripravuje spoločnosť nový systém zverejňovania voľných kapacít, ktorý bude okrem iného obsahovať aj kritériá výpočtu dostupnej kapacity pre nové pripojenia. Aktualizácia zverejnených údajov bude vykonávaná pravidelne, najmenej jedenkrát mesačne.
Tento systém nahradí súčasný limitný inštalovaný výkon z pohľadu priepustnosti sústavy. Prinesie verejnosti detailnejšiu informáciu o možnosti pripojenia nových zariadení alebo zvyšovania výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny, odberných elektrických zariadení a zariadení na uskladňovanie elektriny. Tieto údaje budú stanovené samostatne pre každú elektrickú stanicu vo vlastníctve SEPS.