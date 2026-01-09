< sekcia Ekonomika
SEPS modernizuje elektrickú stanicu v Stupave
Cieľom je udržať kvalitu a stabilitu dodávok spotrebiteľom elektriny.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) v rámci modernizácie zariadení vymieňa v elektrickej stanici (ESt) v Stupave po 40 rokoch výkonový transformátor. Cieľom je udržať kvalitu a stabilitu dodávok spotrebiteľom elektriny, informovala v piatok hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová.
Nový výkonový transformátor 400/110/33 kV s výkonom 350 MVA nahradí pôvodný transformátor 400/110/10,5 kV s výkonom 250MVA. Ten bol vyrobený ešte v bývalom Sovietskom zväze v roku 1985 a v prevádzke bol od roku 1986. Montáž nového transformátora bude podľa hovorkyne prebiehať v nasledujúcich týždňoch a jeho uvedenie do prevádzky a pripojenie do siete je plánované na apríl 2026.
„Nový transformátor T401 navýši transformačný výkon v ESt Stupava, a tým prispeje k zvýšeniu kvality a bezpečnosti dodávky elektriny v uzlovej oblasti Bratislavského kraja. Súčasťou projektu je aj inštalácia nových kompenzačných tlmiviek 2x45 MVAr, ktoré umožnia kompenzáciu jalového výkonu, čím sa zvýši schopnosť regulovať napätie v prenosovej sústave,“ priblížila Čičová Kotzigová.
Pripomenula, že elektrická stanica v Stupave prechádza okrem modernizácie aj rozširovaním. Koncom minulého roka v nej došlo k ukončeniu stavebných prác na novom elektrickom poli. „Práve výstavba polí v rámci ESt Podunajské Biskupice a ESt Stupava umožní napojenie vznikajúcej 400 kV ESt Vajnory, ktorá tvorí kľúčový energetický bod medzi prenosovou a distribučnou sústavou,“ doplnila hovorkyňa.
Výmena výkonového transformátora a rozširovanie elektrických polí sa uskutočňuje v rámci medzinárodného projektu inteligentných elektrizačných sietí Danube InGrid, ktorý je zaradený medzi Projekty spoločného záujmu Európskej únie (PCI) a finančne podporený z Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility) spravovaného Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Primárnym zámerom tohto projektu je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy.
SEPS zabezpečuje prenos elektrickej energie na území Slovenska. Prevádzkuje spolu 2357 kilometrov (km) vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 kilometrov 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií (MF) SR.
