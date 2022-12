SEPS modernizuje vedenie Moldava – Veľké Kapušany za 19,4 milióna eur

Košice 9. decembra (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) v týchto dňoch realizuje prvú etapu modernizácie vedenia zvlášť vysokého napätia (400 kV) V428 Moldava nad Bodvou – Veľké Kapušany. Zmodernizované vedenie má pomôcť udržať plynulé a bezpečné zásobovanie juhovýchodného Slovenska elektrinou. TASR o tom informovala hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová s tým, že stáť to bude takmer 19,4 milióna eur bez DPH.



Stavebné práce sú zamerané na výmenu vodičov a preizoláciu vedenia. Zároveň sa zosilnia základy dvoch stožiarov typu ypsilon a dôjde k ich zvýšeniu o štyri metre. "Prostredníctvom tejto zákazky sa vymenia prvky vedenia po dobe ich životnosti a odstráni sa vysoká poruchovosť izolátorových závesov a opotrebenie vodičov," spresnila.



Realizácia prvej etapy má trvať do 17. decembra. Druhá etapa je naplánovaná od 24. júla do 3. septembra 2023.



"Investície do rozvoja a modernizácie infraštruktúry sú nevyhnutné pre súčasnú aj budúcu schopnosť prenosovej sústavy podporovať bezpečnosť dodávky elektriny a úspešnú realizáciu energetickej transformácie Slovenska založenej na výraznom raste elektrifikácie a bez emisnej výroby elektriny," dodal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun.