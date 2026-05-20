SEPS: O zapojení batérií do sekundárnej regulácie rozhodne štúdia
Nemožnosť poskytovať sekundárnu reguláciu zo strany batériových úložísk kritizovala začiatkom mesiaca Slovenská asociácia udržateľnej energetiky.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - K zapájaniu batériových úložísk do zložitejšej sekundárnej regulácie pripravuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) štúdiu, ktorá má byť hotová do konca roka. Technické podmienky, ktoré z nej vyplynú, by po schválení Úradom pre reguláciou sieťových odvetví mohli byť súčasťou výberového konania na nákup podporných služieb pre prvý polrok 2027. Na stretnutí s novinármi to uviedol člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku SED a obchodu SEPS Marián Širanec.
„Sekundárna regulácia je pre nás najdôležitejšia, lebo je to vlastne autopilot, ktorý naozaj pomáha v krízových situáciách. Keď sa vyčerpá primárna regulácia, gro odchýlky regulujeme práve zo sekundárky,“ vysvetlil Širanec s dôrazom na požiadavku vysokej kvality tejto služby.
Z tohto dôvodu SEPS zatiaľ povoľuje batériám poskytovať sekundárnu reguláciu len v prípade, ak sú prepojené s takzvaným točivým zdrojom. Zástupcovia SEPS majú totiž obavy z funkčnosti samostatných batérií pri súbehu nečakaných udalostí - napríklad pri výpadku vnútrodenného cezhraničného trhu XBID a súčasnom nečakanom odstavení veľkého generátora v Mochovciach, čo sa už v minulosti stalo. Batérie by sa v takom prípade nedokázali včas nabiť a sústava by čelila vážnemu nedostatku rýchlo dostupného výkonu.
Širanec na druhej strane zdôraznil, že batérie môžu bez problémov poskytovať služby primárnej regulácie, kde ide o menšie objemy a odchýlky v oboch smeroch. „Tam jednoznačne sme išli do toho, dokonca ako prvá krajina z V4,“ uviedol. Batérie na slovenskom trhu úspešne nahradili výpadok primárnej regulácie, ktorú v minulosti poskytovala odstavená uhoľná elektráreň Vojany. Zástupcovia SEPS zároveň vidia veľký potenciál využitia batérií pri regulovaní záporných cien elektriny, ktoré vznikajú na trhu pri prebytkoch energie, napríklad z obnoviteľných zdrojov.
Nemožnosť poskytovať sekundárnu reguláciu zo strany batériových úložísk kritizovala začiatkom mesiaca Slovenská asociácia udržateľnej energetiky. Zároveň podala podnet na Európsku komisiu.
