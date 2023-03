SEPS podporí vzdelávanie detí v energetickej oblasti

Bratislava 10. marca (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) prostredníctvom fondu v Nadácii Pontis vyhlásila grantovú výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu vzdelávania v oblasti energetickej gramotnosti. O grant v celkovej výške 60.000 eur sa môžu uchádzať základné školy z celého Slovenska.



Cieľom výzvy je podporiť aktivity určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl zamerané na vzdelávanie o vzniku, zdrojoch a využití elektrickej energie. "Mnohí žiaci raz budú vykonávať povolania, ktoré my dnes ešte nepoznáme. Chceme sa na to pripraviť a vzbudiť u nich záujem o technické smery. Vďaka investícii do vzdelania v súčasnosti získame v budúcnosti priekopníkov v nových technológiách výroby, skladovania a prenosu elektriny," vysvetlila Zuzana Bednárová, vedúca odboru komunikácie SEPS.



Úspešní žiadatelia môžu získať grant vo výške od 5000 do 20.000 eur. Celkovo sa z nadačného fondu môže prerozdeliť suma až 60.000 eur. Výzva bude otvorená v termíne od 10. marca do 9. apríla, realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov sú naplánované na obdobie od 2. mája do 30. júna. Viac informácií o výzve, formulár žiadosti, ako aj všetky ďalšie informácie o programe nájdu záujemcovia na webovej stránke Nadácie Pontis.



Slovenská elektrizačná prenosová sústava je energetická spoločnosť v plnom vlastníctve štátu. Medzi jej hlavné úlohy patrí prevádzka prenosovej sústavy SR vrátane dispečingu, sprostredkovanie nákupu a predaja elektrickej energie z a do zahraničia či vykonávanie ďalších podporných služieb.