SEPS predĺžila poskytovanie havarijnej výpomoci Ukrajine o ďalší rok

Bratislava 12. júna (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) bude aj naďalej pomáhať Ukrajine s riešením havarijnej situácie v regulačnej oblasti. Zmluvu o poskytovaní havarijnej výpomoci vo forme krátkodobej dodávky elektriny predĺžila o ďalších 12 mesiacov. Informovala o tom v stredu hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová.



"SEPS poskytne havarijnú výpomoc v prípade mimoriadnych udalostí, pri ktorých ukrajinský prevádzkovateľ sústavy UKRENERGO po vykonaní všetkých možných opatrení vo vlastnom energetickom systéme nebude schopný samostatne prekonať havarijný stav. Za mimoriadnu situáciu sa považuje porucha alebo hrozba vzniku poruchy sústavy, ako aj odpojenie výrobného alebo sieťového zariadenia," uviedla hovorkyňa.



V takomto prípade SEPS v rámci svojich technických možností môže dodať do ukrajinskej prenosovej sústavy elektrinu do výkonu 150 megawattov (MW). Predĺženie platnosti zmluvy o havarijnej výpomoci je podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa SEPS Martina Magátha jasným signálom pokračujúcej solidarity a dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Ukrajinou. "Sme pripravení aj naďalej podporovať nášho suseda v týchto náročných časoch a prispievať k stabilite energetických dodávok v regióne," dodal.



Slovensko už niekoľkokrát poskytlo na základe zmluvných dohôd medzi národnými prevádzkovateľmi prenosových sústav ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Jej intenzívna aktivácia nastala podľa SEPS najmä od apríla tohto roka. Kým vlani poskytla Ukrajine 2600 megawatthodín (MWh), od januára do mája tohto roka to bolo v dôsledku zničenia časti infraštruktúry 39.348 MWh.