Dovhun: Ukrajina a Moldavsko neovplyvnili stabilitu elektrickej siete

Bratislava 29. marca (TASR) – Za necelé dva týždne od pripojenia Ukrajiny a Moldavska k elektrickej sústave kontinentálnej Európy nedošlo k žiadnemu incidentu a sústavy sú stabilné. Na utorkovom stretnutí s novinármi to povedal generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS) Peter Dovhun.



"Podľa informácií z utorkového rána je všetko stabilné a bez akéhokoľvek incidentu od prvého dňa," povedal Dovhun. Šéf SEPS dodal, že zároveň počas týchto necelých dvoch týždňov došlo k dvom odstávkam vedení pre údržbu a kontrolu, no ani tieto odstávky a údržby neovplyvnili tok elektriny a stabilitu sústav.



Elektrizačné sústavy Ukrajiny a Moldavska sú zosynchronizované so sústavami v kontinentálnej Európe od 16. marca. Prepojeniu predchádzali rokovania Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E) a jej členov, vrátane Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, s ukrajinským prevádzkovateľom Ukrenergo a moldavským Moldelectrica. Vojna na Ukrajine toto pripojenie urýchlila.



Prepojenie sústav zatiaľ iba pomáha Ukrajine vyrovnávať stabilitu sústavy. Podľa Dovhuna zatiaľ nie je možné s elektrinou v rámci týchto prepojení obchodovať. Bežné obchodovanie by sa malo spustiť až po ukončení vojnového konfliktu s Ruskom.