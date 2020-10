Projekt Danube InGrid má uľahčiť integráciu obnoviteľných zdrojov

Bratislava 19. októbra (TASR) – Po medzinárodnom projekte inteligentnej energetickej sústavy ACON Smart grid získala Západoslovenská distribučná už druhý grant EÚ na rekonštrukciu elektrických sietí. Tentokrát sa okrem Západoslovenskej distribučnej do projektu Danube InGrid zapojili spoločnosti E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS). Projekt po dokončení uľahčí integráciu obnoviteľných zdrojov energie, informovala v pondelok SEPS na svojej internetovej stránke.



Zatiaľ čo v prvom prípade išlo o modernizáciu a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy a prehlbovanie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou, aktuálny projekt Danube InGrid je prvou maďarsko-slovenskou spoluprácou prevádzkovateľov distribučných a prenosových sústav v oblasti inteligentných sietí. EÚ podporí tento projekt s predpokladaným rozpočtom 291,2 milióna eur príspevkom z fondu Connecting Europe Facility vo výške 102 miliónov eur.



Základom projektu je inštalácia zariadení inteligentnej siete, ktorá umožní väčšie zapojenie spotrebiteľov do riadenia ich spotreby. Inteligentné riadenie distribučnej siete uľahčí čoraz väčšie pripájanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú zavádzané smart grid technológie, a to na vnútroštátnej, ale aj cezhraničnej úrovni. Projekt bude integrovať správanie a činnosť všetkých užívateľov sústav, predovšetkým spotrebiteľov, prosumerov a výrobcov.



Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Jaroslav Vach označil projekt za výnimočný, lebo spája záujmy prenosovej sústavy a distribučných sústav. Zároveň prispeje k smartifikácii elektro-energetických sietí a ich prispôsobeniu súčasným požiadavkám výrobcov a spotrebiteľov elektriny.