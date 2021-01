SEPS: Riziko šírenia ochorenia sa nám naďalej darí minimalizovať

Bratislava 21. januára (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) priebežne prijíma opatrenia pre krízové situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a podľa aktuálnej situácie, ako aj na základe skúseností ich dopĺňa a upravuje. Najvyššiu prioritu majú opatrenia zamerané na ochranu dispečerov a ďalších vybraných zamestnancov, ktorých práca je veľmi špecifická a bolo by problematické ich nahradiť, uviedol vrchný riaditeľ úseku podpory riadenia Igor Gallo.



V SEPS navrhuje od marca protipandemické riešenia komisia na koordináciu opatrení zameraných na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19. Za jedno z najúčinnejších opatrení SEPS považuje testovanie zamestnancov a vybraných dodávateľov vykonávajúcich pravidelné pracovné činnosti na pracoviskách SEPS RT-PCR testami. Od 18. júna 2020 do konca minulého roka vykonali prostredníctvom individuálnych testovaní alebo organizovaných celofiremných testovaní zamestnancov a vybraných dodávateľov celkovo 1717 testov. Pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19 v týchto testovaniach sa zistil u 41 zamestnancov.



V novembri komisia navrhla základné zásady pravidelného a nepravidelného testovania zamestnancov SEPS a vybraných dodávateľov RT-PCR testami, ktoré schválil vrcholový manažment spoločnosti. Podľa tohto rozhodnutia sa na firemnom testovaní spravidla raz za dva týždne budú zúčastňovať vybraní zamestnanci predovšetkým na dispečingu a úseku prevádzky. Ostatní zamestnanci budú pretestovaní raz za osem týždňov. "Najbližšie celofiremné RT-PCR testovanie pripravujeme podľa stanoveného termínu a podmienok celoplošného testovania v SR schválených vládou SR v dňoch 21. – 25. januára," spresnil Gallo.



SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy zodpovedná za vyrovnanú výkonovú bilanciu spotreba/výroba, ako aj bezpečný a spoľahlivý prenos elektriny od najväčších výrobcov do distribučnej sústavy k priamo pripojeným odberateľom a rovnako aj cezhraničný prenos elektriny. Súčasne je prevádzkovateľom prvkov kritickej infraštruktúry európskeho i národného významu. O to väčší dôraz sa podľa Galla kladie na ich bezporuchový, spoľahlivý a bezpečný prevádzkový stav.



Doteraz prijaté a realizované opatrenia podľa Galla plnia svoj účel. Tým je nepretržitá prevádzka dispečingu a ostatných pracovísk s nepretržitou prevádzkou, ktoré zabezpečujú medzištátny prenos elektriny, ako aj spoľahlivosť celej elektrizačnej sústavy SR a bezpečnosť dodávok elektriny.