SEPS robí opatrenia, aby zabránila kritickým situáciám v energetike

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) robí opatrenia, aby zabránila kritickým situáciám v európskej energetickej sústave. Uviedla to Adriana Komorníková, referentka vonkajších vzťahov SEPS, v súvislosti so simuláciou udalostí z 8. januára 2021 vedúcich k rozpadu prepojeného európskeho systému.



"Všetci prevádzkovatelia prenosových sústav, aj SEPS, robia všetko pre to, aby takáto situácia nenastala. Keď však porucha nastane, ide o deje prebiehajúce vo veľmi krátkom čase, preto vykonať opatrenie až v momente udalosti nie je možné. Na jej zvládnutie treba mať vopred pripravené účinné nástroje, ktoré musia správne reagovať na parametre monitorované priebežne v reálnom čase," spresnila.



Okrem pravidelnej kontroly dobrého stavu ochranných technológií musia podľa Komorníkovej byť pripravení aj pracovníci. SEPS preto pravidelne vykonáva skúšky a nácvik opatrení na zabránenie kritickým situáciám a testy obnovy elektrizačnej sústavy po blackoute.



Podčiarkla, že slovenská prenosová sústava je súčasťou prepojeného celoeurópskeho systému, v ktorom sa javy prenášajú veľmi rýchlo z jednej prenosovej sústavy do ostatných, a to bez ohľadu na to, či existuje medzi prenosovými sústavami priame prepojenie alebo nie.



Poznamenala, že spolu s využívaním výhod prepojenej európskej sústavy Slovensko znáša aj riziká zavlečenia problému zo zahraničia na naše územie.



Dodala, že začiatkom tohto roka, 8. januára, došlo k situácii, ktorá podrobila vážnej skúške bezpečnostné systémy kontinentálnej Európy. V dôsledku výrazného pádu frekvencie na juhu Európy prišlo k rozpadu prepojenej európskej sústavy a v procese nápravy sa opäť potvrdilo, aká je dôležitá úzko koordinovaná medzinárodná spolupráca.