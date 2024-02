SEPS sa koncom roka pripojí do platforiem na výmenu regulačnej energie

Bratislava 20. februára (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) vstúpi do medzinárodných platforiem pre výmenu regulačnej energie MARI a PICASSO v závere tohto roka. Vyplýva to z aktualizovaného harmonogramu projektu, ktorý zohľadňuje plánované zmeny legislatívy, informovala v utorok SEPS.



"Spoločnosť SEPS sa riadi platnou slovenskou legislatívou a z nej vyplývajúcimi lehotami. Vzhľadom na predpoklad, že nová legislatíva nevyhnutná pre zavedenie MARI a PICASSO bude vydaná k 1. júlu 2024, prispôsobila SEPS projektový plán a posunula termíny vstupu do platforiem," uviedla SEPS. Plánované termíny pripojenia k platformám sú 5. novembra pre PICASSO (projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou) a 3. decembra pre MARI (výmena regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou).



V súčasnosti SEPS testuje IT funkčnosť úprav prepojenia s platformami. Zároveň testuje integritu medzi jednotlivými systémami a účastníkmi trhu tak, aby bol vstup na európsky trh s regulačnými službami u všetkých zúčastnených strán bez komplikácií.



Pripojenie SEPS k platformám umožní cezhraničnú výmenu regulačnej energie medzi krajinami EÚ, pričom účasť je povinná pre všetky krajiny EÚ. Platformy v rámci trhu prinesú poskytovateľom podporných služieb na strane výroby/spotreby elektriny príležitosť poskytovať regulačnú energiu prostredníctvom SEPS aj pre iné krajiny, v ktorých bude požiadavka na aktiváciu regulačných služieb.



Profitovať z nich bude aj SEPS, keďže otvorenie sa trhu s regulačnou energiou prinesie vyššiu likviditu v rámci spoločného cenového rebríčka platforiem aj možnosť aktivovať v danej chvíli cenovo najvýhodnejšiu ponuku regulačnej energie.