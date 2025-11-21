< sekcia Ekonomika
SEPS sa úspešne pripojila k modulu Capacity Management Module
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) sa koncom októbra úspešne pripojila k modulu Capacity Management Module (CMM). Proces sa uskutočnil bez komplikácií a predstavuje významný krok pri zefektívnení prevádzkových procesov súvisiacich s cezhraničnou výmenou regulačnej elektriny. Informovala Sandra Čičová Kotzigová, hovorkyňa spoločnosti.
Hlavnou výhodou CMM je podľa nej zefektívnenie procesov manažmentu dát a zjednodušenie ich distribúcie medzi platformami, ako aj nepretržitý prepočet dostupných cezhraničných kapacít. Tie sú zasielané konkrétnym prevádzkovateľom prenosových sústav na začiatku procesu pre každú štvrťhodinu. Dostupné cezhraničné kapacity sú určované na základe vstupov od jednotlivých prevádzkovateľov prenosových sústav, pričom zohľadňujú voľné kapacity po vnútrodennom obchodovaní.
„Pripojenie k CMM je ďalším dôležitým krokom v posilňovaní spolupráce medzi európskymi prevádzkovateľmi prenosových sústav. Predstavuje prechod z manuálnej na plne automatizovanú komunikáciu. Zároveň zvyšuje transparentnosť a efektívnosť cezhraničnej výmeny regulačnej elektriny,“ uviedol Martin Magáth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.
Hovorkyňa dodala, že CMM je externý modul, ktorý zabezpečuje preposielanie informácií medzi platformami, výpočty kapacít pre jednotlivé platformy a na základe týchto údajov stanovuje dostupné cezhraničné kapacity. Tieto sú následne poskytované do európskych platforiem pre výmenu regulačnej elektriny TERRE, MARI, PICASSO a do platformy IN. Modul spravuje český prevádzkovateľ prenosovej sústavy ČEPS.
SEPS vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kilovoltových (kV) a 220 kV vedení na území SR. SEPS prevádzkuje spolu 2357 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR.
