SEPS: Spustenie 15-minútového intervalu pre denné obchodovanie uspelo
V najbližších dňoch budú projektové strany sledovať stabilitu a výkonnosť systému.
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Zavedenie 15-minútového obchodného intervalu pre denné obchodovanie s elektrinou bolo posledný septembrový deň s dňom dodávky 1. októbra vo všetkých európskych ponukových oblastiach a na hraniciach ponukových oblastí úspešné. Vo štvrtok o tom informovala Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS).
V najbližších dňoch budú projektové strany sledovať stabilitu a výkonnosť systému. Pôvodný termín skrátenia intervalu bol naplánovaný na 11. júna. Posun pôvodného termínu bol spôsobený najmä predĺžením implementačnej a testovacej fázy. Tá zahŕňala overovanie funkčnosti a pripravenosti všetkých systémov na lokálnej, regionálnej aj paneurópskej úrovni.
Cieľom SDAC (Single Day-Ahead Coupling) je vytvorenie a prevádzkovanie jednotného celoeurópskeho denného trhu s elektrinou. Integrovaný trh pre denné obchodovanie zvyšuje celkovú efektívnosť obchodovania tým, že podporuje konkurenciu, zvyšuje likviditu a umožňuje efektívnejšie využitie prenosových kapacít a výrobných zdrojov v rámci prepojeného trhu.
