Slovenská elektrizačná prenosová sústava odvedie rekordnú daň z príjmu

Bratislava 29. marca (TASR) – Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) vlani dosiahla výnosy z cezhraničnej prevádzky z regulovaných taríf v tuzemskej prevádzke spolu vo výške vyše 406 miliónov eur, pričom v roku 2020 mala SEPS celkové výnosy vo výške 360,5 milióna eur. Daň z príjmu právnických osôb tak dosiahla za rok 2021 pre SEPS rekordnú úroveň 31,07 milióna eur. Na stretnutí s novinármi o tom v utorok informoval generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun.



SEPS podľa Dovhuna nedosiahla tieto výsledky na úkor domácich spotrebiteľov. Oproti predkrízovému roku 2019 spoločnosť úsporami znížila prevádzkové náklady o 13 %, čo je 9,4 milióna eur a náklady na obstarávanie zároveň klesli o desať percent. Firma okrem iného znížila výdavky na reklamu o 97 %, nakoľko ako monopol nepotrebuje propagovať svoje aktivity, meno či logo. "Medzi konkrétne príklady, keď sa transparentnou súťažou podarilo významne znížiť náklady, patria obstarávania komoditných služieb v oblasti IT, kde sme s minulosťou porovnateľný objem vysúťažili v otvorenej súťaži za sumu nižšiu o 60 %," uviedol Dovhun.



Vývoj hospodárenia SEPS ovplyvňujú hlavne výnosy z medzinárodnej prevádzky prenosovej sústavy. Najefektívnejším rokom v histórii spoločnosti bol podľa Dovhuna minulý rok, keď čisté výnosy z cezhraničnej prevádzky dosiahli výšku až takmer 125 miliónov eur. Výnosy z regulovaných taríf, ktoré tvoria podstatnú časť výnosov SEPS z tuzemskej prevádzky prenosovej sústavy, dosiahli v roku 2021 výšku 281,3 milióna eur. Výnosy z týchto taríf (za prenos, straty pri prenose a systémové služby), ktoré stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), poklesli v roku 2021 v porovnaní s rokom 2019 o 5,7 %, čo predstavuje 16,8 milióna eur.



Generálny riaditeľ SEPS zhrnul, že sa firme podarilo dosiahnuť historicky najvyššie výnosy, rekordné úspory bežných prevádzkových nákladov a spoločnosť zároveň odvedie do štátneho rozpočtu rekordnú daň z príjmu, ktorá je najvyššia za celých 20 rokov fungovania.



SEPS ale zároveň v roku 2021 vykáže jeden z najnižších ziskov po zdanení. Ten je výsledkom precenenia kapitálových vkladov do spoločnosti OKTE, a. s., v roku 2020 vo výške 91 miliónov eur, ktoré spoločnosti SEPS poskytlo Ministerstvo financií SR z dôvodu zlého nastavenia systému doplatkov pre výrobcov zelenej energie.



Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kilovoltových (kV) a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. SEPS prevádzkuje spolu 2356 kilometrov (km) vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc.